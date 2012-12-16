اپیزود حذفی "ترن" نقد نگاه نادرست به فرزندان شهداست/با تحصن مخالفم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش "ترن" صبح امروز یکشنبه 26 آذرماه با حضور نیما دهقان کارگردان نمایش در سالن کنفرانس تئاتر برگزار شد.

دهقان در ابتدای نشست درباره اجرای این نمایش که این روزها با مشکلاتی مواجه شده و یکی از اپیزودهای آن به طور کامل حذف شده است، توضیح داد: یک جمع 35 نفری تلاششان را کردند تا این اثر بتواند به بهترین شکل ممکن روی صحنه برود. حمیدرضا آذرنگ 8 ماه از عمرش را برای نگارش این متن اختصاص داد. متن "ترن" چندین بار خوانده شد و هر بار اصلاحاتی به آن وارد کردند.

وی ادامه داد: معتقدم که اگر هنرمندان تئاتر کشور سرحال و شاد باشند مردم هم سرحال هستند. طرح اولیه این نمایش در ارتباط با 10 شهید گمنام بود که نویسنده‌ای زندگی آنها را روایت می‌کرد. البته در طول نگارش و با اصلاحاتی که به اثر وارد شد این 10 شهید به 5 شهید تبدیل شدند. نویسنده نمایش به دلیل فضای فراموشی که در شهر وجود دارد می‌خواهد این شهیدان را سوار قطاری کرده و آنها را به خاک بسپارد و در هر ایستگاه اتفاقاتی روی می‌دهد که شاکله اصلی درام است.

دهقان افزود: "ترن" تلاش می‌کند که بگوید فاصله‌ای بین مردم و شهدا افتاده و ما می‌خواستیم تلاش کنیم این فاصله جبران شود. همچنین در حال حاضر احساس می‌کنم فاصله‌ای بین شورای نظارت و هنرمندان وجود دارد. فضای گفتگو بین این دو طرف از بین رفته و جوابها و نظرات بدون برقراری دیالوگ به هنرمندان اعلام می شود.

وی عنوان کرد: من همچنان به اجرای اپیزودهای حذف شده این نمایش امیدوارم . بنیاد روایت فتح و مرکز هنرهای نمایشی بدانند که کارگردان امیدواری به پستشان خورده است. اگر جز این بود این نمایش تا به حال باید 17 بار تعطیل می شد. من هنوز در حال رایزنی برای برای اجرای کامل این اثر هستم. همه تلاشم را می کنم تا اپیزود حذف شده نمایش بتواند بعد از چند اجرا با افتخار نمایش داده شود. اما اگر تلاشهایم به نتیجه نرسید متن این اپیزود را در سایتها منتشر می کنم تا همه بدانند مشکل این نمایش چه بوده است.

کارگردان" آنفولانزای خوکی" گفت: این اپیزود یکی از شریف ترین و انسانی ترین بخش های نمایش بود.هر کس سر تمرین ما می آمد با دیدن این بخش منقلب می شد. واقعا نمی دانم چه حساسیت و انتقادی در این بخش که یک پسر شهید با پدرش درد و دل می کند وجود داشت.

وی با اشاره به اینکه هیچگاه با تحصن و تجمع موافق نبوده است گفت: معتقدم همه مسائل باید با گفتگو رفع شود. این نکته که باید برای اجرا شدن این نمایش تحصن کنند نظر شخصی بازیگر کار است اما من به عنوان رهبر گروه با این کار مخالفم چون ذات هنر با قمه کشی و تحصن سازگار نیست و ما باید در فضای گفتگو حقمان را بدست آوریم.

وی افزود: من دو تجربه موفق در نمایش های"خنکای ختم خاطره" و"خاموشی دریا" با بنیاد روایت فتح داشتم برای اجرای این نمایش هم پیشنهاد دهنده خودم بودم و تصور نمی کردم با مشکلی روبرو شوم. پیشنهاد می کنم شورای نظارت و ارزشیابی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه ای مدون را مشخص و اعلام کنند تا هنرمندان بدانند چه دستورالعمل هایی را باید رعایت کنند. همچنین باید مشخص شود چه افرادی با چه تخصص هایی صلاحیت دارند در این نهادها فعالیت کنند.

دهقان توضیح داد: همچنین معتقدم که باید فرقی باشد بین افرادی که برای اولین بار می خواهند کاری را اجرا کنند و کسانی که تا به حال 10 اجرا روی صحنه برده و یا پیشکسوتان تئاتر. در هر صورت من کار خودم را می کنم و هیچ چیزی نمی تواند جلو این کار را بگیرد.

وی درباره اجراهای این نمایش گفت: قطعا ما 23 اجرا بیشتر نخواهیم داشت و تا همین الان هم ممکن است کار ما به صورت خصوصی اجرا شود و بنیاد روایت از ما حمایت نکند. معتقدم این مسئله که چرا این اثر با مشکل روبرو شده در تاریخ ثبت شود. اینکه مثلا چرا بازیگری که با وجود پیشنهادهای سینمایی و تلویزیونی سه ماه ازوقتش را به تمرین این نمایش اختصاص داده مجبور است بدون هیچ دستمزدی از کار کنار گذاشته شود. اما این کار فراتر از چیزی است که با حذف دو بازیگر تعطیل شود.

دهقان متذکر شد: اپیزود حذف شده این نمایش را بسیار دوست دارم. در این بخش من می خواستم نگاه نادرستی که نسبت به خانواده شهدا و فرزندان شهید وجود دارد برطرف کنم. در کشورهای دیگر به این خانواده ها احترام بسیاری می گذارند اما در کشور ما نگاه های نادرستی شکل گرفته. من می خواستم حس دراماتیک پسر شهیدی را که 25 سال است پدر ندارد به مخاطب منتقل کند. پس این پسر حقش است که از تسهیلاتی برخوردار باشد.

وی عنوان کرد: همه تلاشم این بوده فضایی بسازم که مردم این آدم‌ها را دوست داشته باشند. به خودمان دروغ نگوئیم فاصله ای بین مردم و خانواده شهدا به وجود آمده که باید مطرح و برطرف شود. در این اپیزود پسر از پدر شهیدش می پرسد که چرا به جنگ رفته و او را یتیم کرده است و پدر در پاسخ می گوید که به این دلیل به جنگ رفته که به جای اینکه 10 خانواده یتیم شوند یک خانواده یتیم شود.

نمایش" ترن" از چهارشنبه 29 آذرماه ساعت 19:30 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.