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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

رحمانیان در گفتگو با مهر:

شرایط جوی البرز تا پایان امشب پایدار است/دمای طالقان 10درجه زیر صفر

شرایط جوی البرز تا پایان امشب پایدار است/دمای طالقان 10درجه زیر صفر

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان البرز از پایداری شرایط جوی این استان تا پایان امروز خبر داد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: انتظار 10 میلی متر بارش را در استان و در منطقه طالقان 42 میلیمتر بارش را پیش بینی می کنیم.

وی ادامه داد: در تمامی مناطق استان بارش برف و باران خواهیم داشت و میزان برف در دامنه های البرز، جاده چالوس- کندوان شدت بارشها افزایش می یابد.

رحمانیان با بیان اینکه شرایط جوی حاکم بر استان البرز که با بارش برف همراه است تا پایان امروز ادامه خواهد داشت، گفت: فردا دمای هوای استان به زیر صفر و منطقه طالقان به منفی 10 درجه خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: طی جلسات با مدیران شهری و استانی تمامی تمهیدات برای بازگشایی راه ها پر تردد اندیشیده شده است و هیچ مشکل در تردد وجود ندارد.

کد مطلب 1767425

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