3 هزار بیمار مناطق محروم دزفول رایگان معاینه و درمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لعبت گرانپایه افزود: با پایان فعالیت و ارایه خدمات هجدهمین گروه از متخصصان مجمع داوطلبان درمانگر (مدد) محرومان سازمان نظام پزشکی در مناطق محروم شهرستان دزفول از جمله سردشت، خیبر و بن جعفر حدود 3000 نفر از بیماران این منطقه، توسط این متخصصان بصورت رایگان معاینه و درمان شدند.

دبیر مجمع داوطلبان درمانگر مدد محرومان سازمان نظام پزشکی در این خصوص گفت: با تعیین بخشهای محروم و کم برخوردار شهرستان دزفول در استان خوزستان به عنوان مقصد گروهی از متخصصان اعزامی این سازمان جهت ارایه خدمات رایگان درمانی، از نیمه آذرماه 91 گروهی از پزشکان عمومی با استقرار در این منطقه ضمن معاینه بیماران به غربالگری بیماری‌ها و شناسایی تخصصهای مورد نیاز مردم این بخش پرداختند.

وی افزود: پس از آن طی روزهای 22 تا 24 آذرماه جمعی از متخصصان رشته‌های مختلف، از جمله متخصصان جراحی گوش و حلق و بینی، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، متخصص اطفال، متخصص پوست و مو، متخصص ارتوپدی، متخصص بیماریهای عفونی، متخصص چشم و متخصص دندانپزشکی به همراه چند پزشک عمومی و ماما در این شهرستان مستقر شدند و تا پایان روز 24 آذرماه حدود 3000 نفر از بیماران را ویزیت و به آنان خدمات درمانی رایگان ارایه کردند.

گرانپایه اظهار امیدواری کرد با توجه به کمبود پرسنل اتاق عمل در بیمارستانهای مناطق محروم کشور، در آینده تعدادی از تکنیسین‌های اتاق عمل و بیهوشی داوطلب در گروههای اعزامی مدد محرومان حضور داشته باشند.

وی در پایان از استانداری، فرمانداری، مسئولان دانشگاهی، شبکه بهداشت و درمان، شهرداری و نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی و نیز رئیس و کارکنان سازمان نظام پزشکی این شهرستان که زمینه ارایه خدمات تخصصی مدد محرومان را در این منطقه فراهم کردند، تقدیر و تشکر کرد.