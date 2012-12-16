استفاده از دانش بومی متخصصین نیاز فعلی صنعت نفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رزمی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از برترین هایHSE (مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست) شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران گفت: پیش از اجرای هر پروژه می بایستی مباحث مربوط به ایمنی در آن لحاظ شود و کارشناسهای ایمنی در پروژه ها حضور فعال داشته باشند.

رزمی با بیان اینکه نگاه اصلی در حفاظت محیط زیست، حذف آلاینده ها است اظهار داشت: ایجاد پوشش های گیاهی و کاشت نهال در اطراف تاسیسات نفتی از مهمترین برنامه های حوزه مدیریت HSEشرکت ملی نفت ایران است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی در نگرش جدید HSEباید نظام مند باشد، عنوان کرد: شرکت های زیرمجموعه نفت در حال مکانیزه کردن اطلاعات پرسنلی و نیازهای شغلی با توجه به نیاز صنعت هستند.

مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران از برگزاری بیش از 50 دوره کلان در زمینه آموزش HSEدر صنعت نفت خبرداد و بیان داشت: کاهش تاثیر آلایندگی های ناشی از تاسیسات نفتی برسلامت کارکنان از مهمترین اقدامات صورت گرفته درحوزه HSEشرکت ملی نفت دانست .

وی اظهار داشت: با وجود همه تحریم ها و تنگناها کارکنان شرکت ملی نفت ایران صیانت از تاسیسات نفتی را برعهده دارند که با تلفیق تجربه کارکنان و دانش روز می توان در جهت خودکفایی گام های موثری برداشت.

مدیر HSEشرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و گاز گچساران را یکی از شرکت های تولیدی فعال در عرصه نفت و گاز کشور عنوان کرد وافزود: اقدامات انجام شده در زمینه نظام مشارکت کارکنان و حوزه HSEدر سطح مناطق کم نظیر است.

رزمی افزود: همایش تجلیل از برترین های HSEیک اقدام شایسته ازسوی شرکت نفت و گاز گچساران است که لازم است در سایر مناطق نیز چنین اقدامات ارزنده ای صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، همایش تجلیل از برترین های HSEشرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برای اولین بار همزمان با هفته پژوهش با حضور مدیرHSE شرکت ملی نفت ایران، مدیرHSEشرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب و مدیران ارشد وزارت نفت در گچساران برگزار شد.

در این مراسم از 100 نفر از مدیران، روسای ادرات، سرپرستان و کارکنان شرکت نفت وگاز گچساران که اقدامات ارزنده ای در زمینه HSEانجام داده اند، تجلیل شد.