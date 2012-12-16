12 هزار نفر از بانوان تحت پوشش کمیته امداد در همدان بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فضلی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه بانوان و خانواده در استانداری همدان اظهار داشت: 41 هزار و 837 خانواده در استان همدان تحت پوشش این نهاد قرار دارند که این تعداد شامل 90هزار نفر در سطح استان همدان است.

مهدی فضلی افزود: از این تعداد 25 هزار و 607 نفر مرد و 58 هزار و 316 نفر خانم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان قرار دارند که 70 درصد این جمعیت را زنان شامل می شوند.

وی به ارائه خدماتی از قبیل بیمه اجتماعی مدد جویان اشاره کرد و گفت: 11هزار و 983 نفر از بانوان در سه سال اخیر بیمه شدند.

فضلی افزود: در این مدت در حوزه مشاغل خانگی و خود اشتغالی نیز هزار و 14 مورد وام هر کدام به مبلغ 5 میلیون ریال به مدد جویان زن اعطا شده است.

وی اظهار داشت:بر همین اساس تاکنون 214 میلیارد ریال برای اشتغال بانوان تحت پوشش این نهاد هزینه شده است.

فضلی عنوان داشت : در 9 ماهه امسال نیز پنج هزار و 446 مورد وام به زنان و بانوان تحت پوشش این نهاد پرداخت شده است.

عدم شناخت زوجین از یکدیگر عامل طلاق عاطفی است

مدیر موسسه مهر آور همدان نیز در این کارگروه به افزایش طلاق در جامعه ناشی از آسیب های اجتماعی در خانواده اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل رشد طلاق در جامعه، طلاق عاطفی است که دلیل آن عدم شناخت زوجین از یکدیگر است.

فاطمه فامیل رشتی علت دیگر طلاق را افسردگی عنوان کرد و گفت: با ایجاد فضاهای ورزشی مناسب و مراکز مشاوره قبل از ازدواج برای بانوان که همبستگی قوی با خانواده دارند، می توان از پاشیدگی خانواده جلو گیری کرد.

مشاور امور بانوان استاندار همدان نیز بر ضرورت تشکیل مرکز مطالعات زنان و خانواده در استان همدان تاکید کرد.

100 برنامه در ارتباط با تحکیم خانواده در همدان انجام شده است

پروانه رضا قلی زاده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 100 برنامه مختلف در ارتباط با تحکیم خانواده در استان همدان انجام شده است.

وی گفت: همچنین اختصاص بخشی از اعتبارات فرهنگی و اجتماعی دستگاه های اجرایی به حوزه زنان نیز می تواند برای آموزش و برنامه های تفریحی بانوان شاغل دستگاه ها اختصاص یابد.

استاندار همدان نیز در مورد فعالیت های کمیته امداد برای بانوان گفت: برای اشتغال و بهداشت خانواده های بد سرپرست یا بی سرپرستی که به هر دلیلی تحت پوشش کمیته یا بهزیستی نیستند نیز باید برنا مه ریزی لازم انجام شود

محمدعلی آزاد حوزه کار درامور بانوان را، حوزه زندگی عنوان کرد و گفت: در زیر مجموعه کارگروه باید چند کمیته شامل کمیته فرهنگی، اقتصاد و اشتغال، آموزش و بهداشت و درمان برای رسیدگی به امور بانوان تشکیل شود تا در این حوزه کار مدیریتی انجام گیرد.