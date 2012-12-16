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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

طاهری خواستار شد:

توجه طلاب جوان به پ‍ژوهش های جدید

توجه طلاب جوان به پ‍ژوهش های جدید

آمل - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه های علمیه مازندران از طلاب جوان خواست تا تحقیق و پژوهش های جدید را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم طاهری پیش از ظهر یکشنبه در همایش هفته پژوهش در حوزه علمیه امام حسن عسگری (ع) افزود: خوشبختانه برنامه های جدیدی را معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سالهای اخیر برای روحانیان صورت داده است.

وی، تشویق طلاب در بخش پژوهش را یکی از مسائل تاثیرگذار به منظور ترغیب آنها به امر پژوهش دانست و گفت: اگر بخواهیم از سطوح پایین حوزه یک تعریف ایده آل و دست نیافتنی داشته باشیم، زمینه ای را فراهم کرده ایم که فعالیت های پژوهشی در سطح مدارس به حداقل کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: پژوهش یکی از مهم ترین ارکان حوزه های علمیه است و باید روح پژوهش و تحقیق در آنها با جدیت نهادینه شود.

طاهری با تاکید بر اینکه پژوهش باید از کتاب های درسی آغاز شود، افزود: اساتید حوزه باید بستری فراهم کنند تا طلبه از سطوح پایین، پژوهش را آغاز کند.

 

کد مطلب 1767440

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