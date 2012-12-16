  1. عناوین کل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

محمدزاده خبر داد:

افتتاح جشنواره هنرهای تجسمی به رنگ آفرینش در اسلامشهر

افتتاح جشنواره هنرهای تجسمی به رنگ آفرینش در اسلامشهر

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر گفت: ششمین جشنواره هنرهای تجسمی به رنگ آفرینش با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان استانی و شهرستانی در فرهنگسرای الغدیر اسلامشهر افتتاح شد.

صادق محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این جشنواره که به همت سازمان بسیج هنرمندان استان تهران و میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر برگزار می شود، در مجموع تعداد 135 اثر از شهرستانهای استان تهران در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی افزود: این آثار در رشته های مختلف خوشنویسی، هنرهای سنتی، نقاشی، تندیس، پوستر و گرافیک به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری اولیه تعدادی از این آثار بدلیل عدم انطباق موضوعی حذف و سایر آثار  در نمایشگاه فوق در معرض دید عموم قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: این نمایشگاه تا 28 آذر ماه همه روزه از ساعت 9 لغایت 17 عصر در فرهنگسرای الغدیر به نشانی اسلامشهر، میدان قائم پذیرای عموم علاقمندان است.

محمدزاده از برگزاری سی و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی اسلامشهر خبر داد و اضافه کرد: برپایی مجلس بزرگداشت به مناسبت 9 دی با حضور مسئولین و کارمندان ادارات و اقشار مردم در مساجد شهر، ممنوعیت صدور مجوز تبلیغ کالاها و محصولات خارجی در سطح شهر، تهیه و تدوین قوانین و آیین نامه آپارتمان نشینی و اطلاع رسانی به عموم مردم از جمله مصوبات مورد بحث در جلسه بود.

کد مطلب 1767452

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها