شانزدهمین جشنواره قصه گویی استان چهار محال و بختیاری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کانون پرورش کودک و نوجوان چهار محال و بختیاری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره قصه گویی اظهار داشت: ارتقاِی شاخص های تربیتی کودکان به عنوان قصه گویی از مهم ترین اهداف این جشنواره است.

پرویز شاهوردی تصریح کرد: این جشنواره تفکر دینی کودکان را ارتقا می بخشد و باعث رشد فکری کودک در زمینه های دین و اسلام می شود.

شاهوردی ادامه داد: 80 قصه گو از مربیان آزاد و فرهنگی کانون در این جشنواره قصه گویی استان حضور دارند.

مدیر کل کانون پرورش کودک و نوجوان چهار محال و بختیاری اذعان داشت: شش نفر از مربیان قصه گویی به جشنواره شهر کرمان اعزام شده اند.

شاهوردی بیان داشت: تا کنون 120 نفر از مربیان در مرحله حوزه ای و 80 نفر در مرحله منطقه ای هستند.

وی افزود: این جشنواره به مدت سه روز برگزار و فقط به بحث قصه گویی پرداخته می شود.