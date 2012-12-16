به گزارش خبرنگار مهر، در پیام محمد دلبری که به مناسبت 26 آذرماه روز جهانی حمل و نقل صادر شد، آمده است: صنعت حمل و نقل یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظایف مدیریت شهری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان هر شهر می‌باشد. این مهم در کلان‌شهر قم که سالانه پذیرای خیل عظیم و میلیونی مشتاقان و زائرین بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران است به مراتب مهم‌تر و تحقق آن برای مدیریت شهری در جهت خدمت شایسته و بایسته به زائرین و مجاورین شهر مقدس قم، مهم و ارزشمند است.



در ادامه پیام آمده است: رویکرد مدیریت شهری کلانشهر قم در توسعه صنعت حمل و نقل با نگاهی جامع به افزایش ظرفیت‌های حمل نقل عمومی در بخش‌های خرد و کلان آن شامل مترو، مونوریل، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، زیرساخت‌های ترافیکی و دیگر خدمات حمل و نقل و ترافیک از یک سو و فرهنگ سازی شهروندان گرامی در جهت افزایش سطح فرهنگ شهروندی در استفاده از حمل و نقل عمومی از سوی دیگر می‌باشد که هیچگونه دریغی از تلاش در جهت تحقق آن ندارد.



شهردار قم در ادامه پیام خود آورده است: دستیابی به صنعت حمل و نقل متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای کلان‌شهر قم مستلزم برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای دقیق آن، طبق قوانین و بر پایه مهندسی ترافیک و همچنین سعی و تلاش همکاران گرامی حوزه حمل و نقل و ترافیک بوده و موجب رشد فرهنگ و استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی از طرف همشهریان گرامی می‌گردد.



در ادامه این پیام تصریح شده است: ۲۶ آذرماه روز ملی حمل و نقل فرصت مناسبی است تا شهروندان گرامی با رعایت حقوق شهروندی و استفاده بهینه از ناوگان حمل و نقل عمومی گامی بلند در کاهش ترافیک و تبعات ناشی از آن بردارند و مدیریت شهری را در راه توسعه پایدار شهر یاری نمایند.



دلبری در پایان عنوان کرده است: امید آن دارم با همراهی بیش از پیش همکارانمان در صنعت حمل و نقل کلان‌شهر و استان مقدس قم بتوانیم افق پیش رو در ارائه این خدمات به زائرین و مجاورین شهر حرم اهل بیت(ع) و حرکت به سوی آرمان شهر شیعی گام برداریم.

