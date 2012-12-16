نمایشگاه آثار گرافیکی "صلح" در همدان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی حوزه علمیه آخوند(ره) همدان از برگزاری کارگاه روش تحقیق وشیوه مقاله نویسی در مدرسه علمیه آخوندهمدان خبر داد.

حجت الا سلام سعید شیری گفت: باتوجه به نقش وجایگاه پژوهش به خصوص برای طلاب در راستای ارتقا مهارت پژوهشی طلاب برنامه هایی درنظر گرفته شده که یکی از این برنامه ها برگزاری کارگاه دانش افزایی پژوهشی است.

وی افزود: این کارگاه در کتابخانه حوزه علمیه همدان برگزار می شود و در آن حدود150 طلبه که در سطوح 2و3 و خارج مشغولند، شرکت می کنند.

وی گفت: مباحث مطرح شده دراین کارگاه مباحثی از قبیل روش تحقیق، شیوه پایان نامه و مقاله نویسی و فیش برداری است.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقا مهارت طلاب در نگارش مقاله وپایان نامه عنوان کرد.

کتابخانه استاندارد در تویسرکان ساخته می شود

مدیر اداره کتابخانه های عمومی تویسرکان گفت : یک کتابخانه عمومی با برخورداری از مولفه های استاندارد در این شهرستان در حال پیگیری است .

زری بیات اظهار داشت: به دلیل مشکلات موجود در مورد تملک زمین مورد نیاز، تلاش های مستمر در این بخش هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است .

وی عنوان کرد : شهرستان تویسرکان با وجود برخورداری از چهار باب کتابخانه فعال، به تاسیس کتابخانه های عمومی بیشتری نیاز دارد .

بیات اظهار داشت : کتابخانه عمومی شهرک شهید رجایی تویسرکان نیز از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار است و در آینده ای نزدیک آماده بهره برداری می شود .

بیات اضافه کرد : در حال حاضر کتابخانه های عمومی شهرستان 53 هزار جلد کتاب را در خود جای داده اند .

"بازیگردانی در تئاتر" منتشر شد

کتاب "بازیگردانی در تئاتر " بر پایه آرای نظریه پردازان بزرگ تئاتر جهان به نویسندگی سیدمحمدجواد کبودراهنگی توسط نشر چنار منتشر شد .

سیدمحمدجواد کبودراهنگی درباره موضوع این کتاب گفت : هدف از این کتاب، آموزش بازیگری و شناخت دیدگاه های مختلف پیرامون آن نیست بلکه تلاش شده تا شیوه های مختلف هدایت بازیگر در ایفای نقش از سوی کارگردان بر پایه نظریه پردازان بزرگ جهان مورد بررسی قرار گیرد .

وی افزود : شناخت و آگاهی از سبک ها و روش های هر یک از کارگردانان برجسته و صاحب سبک جهان در راستای هدایت بازیگران می تواند برای هر کارگردانی سودمند باشد .

این کارگردان پیشکسوت تئاتر استان همدان با بیان اینکه کار با بازیگر در حیطه وظایف کارگردان است، ادامه داد : اگر بازیگر را به عنوان مهمترین و زنده ترین عنصر صحنه فرض کنیم باید بپذیریم که پدیده کارگردان به عنوان هدایت گر می تواند خود یکی از مهمترین عناصر دیگر نمایش تلقی شود .

نشست شب ادبیات کودک و نوجوان همدان برگزار می شود

سرپرست واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان همدان از برپایی بیست و هفتمین نشست شب ادبیات کودک و نوجوان خبر داد .

تیمور آقامحمدی اظهار کرد : در این نشست، نویسندگان، علاقمندان و هنرجویان شعر و داستان کودک و نوجوان گرد هم آمده و به خوانش جدیدترین آثار خود می پردازند .

وی ادامه داد : این نشستها با حضور افرادی چون غلامرضا بکتاش، جواد زارع، عباس منتظری شاد، مریم زندی و شهلا شهبازی حسابی مکانی مناسب برای تبادل تجربیات در این زمینه است .

آقامحمدی یادآور شد : بیست و هفتمین نشست ماهان شب ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری استان همدان امروز ساعت 15 با حضور علاقمندان در محل حوزه هنری استان همدان برگزار می شود .

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه‌های تفسیر قرآن کریم در همدان

اداره قرآن و عترت با همکاری مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان، کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه‌های تفسیر قرآن کریم برگزار کرد.

این دوره‌های آموزشی همراه اعطای گواهی ویژه دانشجویان و کارکنان و اساتید دانشگاه ویژه ترم پاییز در راستای برگزاری سلسله جلسات تفسیر و تدبر در قرآن کریم با هدف آشنایی با روش‌های تفسیر صحیح قرآن، تدبر در آیات قرآن کریم و پاسخ به شبهات قرآنی برگزار شد.

این کارگاه با حضور استاد دانشگاه قزوین برگزار شد و شرکت‌کنندگان موضوعات و مسائل خود را در رابطه با مفاهیم قرآنی مطرح کردند و در پایان این کارگاه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

نمایشگاه آثار گرافیکی " صلح" در همدان دایر شد

سرپرست واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان همدان از برپایی نمایشگاه آثار گرافیکی در نگارخانه این حوزه خبر داد .

حمیدرضا چتربحر افزود : چهاردهمین نمایشگاه نگارخانه حوزه هنری استان همدان در سال جاری، با نمایش آثار دانشجویی " صادق حسینی " برگزار می شود .

وی ادامه داد : در این نمایشگاه تعداد 30 قطعه از طراحی های گرافیکی صادق حسینی با موضوع هایی از قبیل افسران جنگ نرم، صلح، محرم، سینما که با تکنیک دیجیتال طراحی شده، در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد .

چتربحر عنوان کرد : این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته، ساعت 9 تا 13 و 15 تا 17 پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود .

برگزاری مسابقه کتابخوانی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

اداره تعالی امور فرهنگی دانشگاه نسبت به برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب "راهکارهای تقویت انگیزه و نشاط" نوشته حجت‌‌الاسلام محسن قرائتی اقدام کرد.

مدیر فرهنگی دانشگاه در این خصوص گفت: این مسابقه به مناسبت هفته دانشجو با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ایجاد شور و نشاط سالم دانشجویی و ارائه مفاهیم دینی در قالب‌های جدید برگزار شد.

اکبر اسدی با بیان اینکه سئوالات این مسابقه به شیوه متفاوت طرح شده و40 سئوال تستی همراه با نمره منفی بود، افزود: مسابقه با340 شرکت‌کننده در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد.

اعلام فراخوان مقاله کنگره ملی امام‌حسن مجتبی(ع) در همدان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: فراخوان مقاله کنگره ملی علمی فرهنگی امام‌حسن مجتبی(ع) از 22 آذرماه جاری آغاز شده است و تا 15 دی‌ماه ادامه دارد.

حجت‌الاسلام محمد صالحی با بیان اینکه معرفی سیره ائمه معصومین(ع) به اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان از ضروریات جامعه است، عنوان کرد: موضوع مقالات وقف از منظر امام، کرامات امام، سیره عبادی و اخلاقی امام، جریان‌های فکری و کلامی عصر امام، ولایت‌پذیری از منظر امام و بررسی زندگانی و سیره علمی و عملی امام‌حسن مجتبی(ع) است.

وی ادامه داد: بررسی اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصر امام و تبیین وجوه مشترک جریان‌های ضد ولایت از زمان امام حسن مجتبی(ع) تا عصر حاضر از دیگر موضوع فراخوان مقالات است.

حجت الاسلام صالحی اظهار کرد: اختتامیه این کنگره 20 دی ماه امسال در آستان مقدس امامزاده مهدی(ع) شهرستان نهاوند برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این کنگره می‌توانند مقالات خود را به صورت تایپ شده به صندوق پستی 6591774457 ارسال کنند.