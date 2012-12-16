اصولگریان نباید با بیش از یک کاندیدا در انتخابات شرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حداد عادل پیش از ظهر یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه حوزه و دانشگاه را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خوب ارزیابی کرد و گفت: با تشکیل شورای تحول علمی کشور، تلاش می کنیم این دو مرکز علمی به صورت همدل و همفکر در اداره کشور تداخل داشته باشند.

وی در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران در خصوص کاندیدا شدن وی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در صورتیکه قصد حضور در انتخابات را داشته باشم در زمان قانونی خود اعلام خواهم کرد.

حداد عادل در مورد دیدار اصولگرایان با آیت الله مهدوی کنی گفت: ما معتقدیم اصولگرایان با بیش از یک کاندیدا در انتخابات شرکت کنند.

وی ادامه داد: رقابت اصولگریان نباید باعث شکست آنها شود و دیدار با آیت الله مهدوی کنی نیز در همین زمینه بود.

رئیس شورای تحول علوم انسانی همچنین بر لزوم تحول در رشته های علوم انسانی در کشور تاکید کرد و افزود: این شورا با 20 عضو و 15 کارگروه تخصصی و استفاده از 200 نفر از اساتید باسواد متعهد و انقلابی کشور کارهای تحقیقاتی زیادی در بخش های متون درسی، اساتید، دانشجویان، پایان نامه ها و مجلات دانشجویی انجام داده و نیز کارهای دراز مدتی در حال انجام است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در پاسخ یکی دیگر از دانشجویان در خصوص رابطه سکولار با پیشرفت کشورها تصریح کرد: آموزه های دینی هیچ مانعی برای پیشرفت های اجتماعی نبوده بلکه طبق آموزه های قرآن کریم اسلام مسلمان را به پیشرفت و یادگیری علوم مختلف دعوت کرده و با خرافات مخالف است.

وی یادآور شد: در گذشته مسلمانان با استفاده از آموزه های دینی جهان را در تسخیر خود داشتند.

