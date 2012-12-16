به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری صبح یکشنبه در نشست خبری در منطقه ویژه پارس شمالی اظهار داشت: با فرماندهی وزیر نفت و حضور مستمر وی در منطقه ویژه پارس جنوبی، فازها با سرعت بسیار خوبی در حال پیشرفت هستند و علاوه بر اینکه هیچ توقفی در فازها نداریم، بلکه پیشرفت‌ها نیز چشمگیر بوده است.

وی اضافه کرد: حرکت ما به سمت راه‌اندازی این فازها است و هیچگونه کندی در ساخت این فازها دیده نمی‌شود و به زودی یکی از فازهای پتروشیمی با حضور رئیس جمهور و یا معاون اول افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ارتباط با وضعیت اشتغال در این منطقه و استخدام نیروهای بومی در این منطقه نیز بیان داشت: برای بررسی وضعیت اشتغال باید ارزیابی مناسبی از فرصتهای شغلی و نیروهای کاری داشته باشیم تا بتوانیم به یک جمع‌بندی مناسب برسیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 30 درصد تیروهای شاغل در صنعت نفت استان بومی هستند که تلاش داریم این سهم را افزایش دهیم و هدف اصلی ما باید ایجاد اشتغال پایدار و ماندگار باشد که راه‌اندازی صنایع پائین دستی نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.

نصوری تصریح کرد: باید خروجی دانشگاه‌ها را با نیازهای صنعت متناسب کنیم و اقدامات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است و با راه‌اندازی رشته‌های دانشگاهی و همچنین آموزش نیروهای بومی متقاضی کار در فنی و حرفه‌ای گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن فازها در شرایط بهره‌برداری باعث کاهش نیروهای مورد نیاز در منطقه ویژه می‌شود، اضافه کرد: باید برای این مهم برنامه‌ریزی کنیم و شرایط اشتغال را به سوی اشتغال پایدار پیش ببریم.

قوی‌ترین شورای پژوهشی را در منطقه ویژه داریم/ حمایت از پایان نامه‌ها

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه قوی‌ترین شورای پژوهشی را در منطقه ویژه داریم، خاطرنشان ساخت: عضویت روسای دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری استان بوشهر و تهران و همچنین حضور اساتید برجسته کشور در این شورای پژوهشی به قدرت این شورا افزوده است.

وی با اعلام حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی در این شورای پژوهشی، عنوان داشت: پایان‌نامه‌های دانشجویی در این شورا مطرح و تصویب می‌شوند و این سازمان هزینه پایان نامه‌ها را پرداخت خواهد کرد.

نصوری افزود: باید برای همه استان برنامه داشته باشیم و با بالابردن ظرفیت‌های اموزشی در سطح استان، ظرفیت علمی را در استان بالا ببریم و برای همه اقشار و حتی نیروهای انسانی کف نیز برنامه‌ریزی کنیم.

علمدار تغییر وضعیت قرارداد کارکنان هستیم

وی به کمک پنج میلیارد تومانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به ورزش استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: علی‌رغم اینکه وظیفه‌ای در این زمینه نداریم و حتی دولت سازمان‌های ملی و دولتی را از کمک مستقیم به ورزش منع کرده‌ است، ما این کمک‌ها را مصوب کرده و تخصیص دادیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تغییر وضعیت نیروهای کاری در این منطقه اشاره کرد و با بیان اینکه علمدار تغییر وضعیت شاغلین هستیم، گفت: در این زمینه بهترین عملکرد را داریم و اولین شرکتی هستیم که در مجموعه نفت کار را جلو بردیم و نتایج بسیار خوبی نیز در پی داشته است.

وی به حضور مقام معظم رهبری در فروردین سال گذشته در پارس جنوبی اشاره کرد و این حضور را برکتی برای این منطقه دانست و اظهار داشت: چهارشنبه هفته جاری نیز دو شهید گمنام در این منطقه تشییع و تدفین خواهند شد که این منطقه را متبرک‌تر خواهند کرد.

ضرورت توسعه منطقه ویژه پارس شمالی/راه اندازی بندر پارس

وی یکی از اقدامات اساسی را در منطقه ویژه پارس، اصلاح اساسنامه این سازمان دانست و بیان کرد: با اصلاح این اساسنامه قدرت مدیرامل منطقه ویژه بالاتر رفت و به تناسب 46 هزار هکتار وسعت این منطقه، مدیرعامل نیز با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه این منطقه اشاره کرد و افزود: همه نمایندگان کمیسیون انرژی را به منطقه ویژه پارس دعوت کردیم تا از نزدیک در جریان کارها قرار بگیرند و بتوانیم مصوبات بهتری در این زمینه داشه باشیم.

نصوری خاطرنشان ساخت: کمیسیون‌های دیگر مجلس نیز از جمله کمیسیون انرژی و کمیسیون بودجه نیز در این منطقه حضور یافتند که با پیگیری‌ها و حضور مستمر وزیر نفت در این منطقه نتایج خوبی را در بر داشته است.

وی به تاکید بر لزوم توسعه منطقه ویژه پارس شمالی، اضافه کرد: میادین گازی فرزاد A و B را در این منطقه داریم که با یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مشترک است و باید این میادین مشترک را به زودی ساماندهی کنیم.

وی توسعه حمل و نقل دریایی را در این زمینه ضروری دانست و گفت: ترک تشریفات بندر بزرگ پارس باید هر چه سریعتر گرفته شود که پنج میلیارد ریال برای آغاز این طرح در نظر گرفته شده است و دارای 36 پست اسکله است که در حاشیه خلیج فارس بی‌نظیر خواهد بود.