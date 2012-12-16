مصرف مواد مخدر صنعتی پیامدهای منفی زیادی برای ایلام داشته است

سردار علی دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحقق کامل پیشگیری اجتماعی مستلزم همراهی همه مردم و و مسئولان است.

وی با اشاره به اینکه باورهای مردم به پلیس مهمترین سرمایه های نیروی انتظامی هستند، گفت: سرمایه اجتماعی مهمترین مولفه ارتقاء امنیت اجتماعی است که احساس امنیت را در سطح جامعه تقویت و گسترش می دهد.

وی تصریح کرد: پلیس در ماموریت های خود زمانی موفق خواهد بود که ارزش اعتماد و اعتقاد مردم را به خود بداند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تاکید بر اینکه احساس امنیت از خود امنیت مهمتر وبا ارزش تر است، گفت: امنیت به واسطه برخی حوادث و رویدادها به راحتی دچار تزلزل می شود ولی در مقابل ارتقا احساس امنیت در جامعه دشوار و نیازمند کار و تلاش زیاد است.

وی رسیدن به مفهوم واقعی پیشگیری از جرم را مستلزم تعریف درست این موضوع دانست و گفت: همه دستگاهها و اقشار مختلف مردم در این مقوله باید وارد عرصه شده و با نگاهی جدید جرائم و آسیب ها را دنبال، کنترل و راهکار مناسب برای

آن ها ارائه دهند.

سردار دولتی در ادامه از قانون شکنی به عنوان یک رفتار نابهنجار اجتماعی نام برد که معضل بسیاری از جوامع دنیای امروز است.

وی اظهار داشت: گریز از قانون و بی توجهی به آن ریشه درعوامل متعدد دارد که هزینه های زیادی را برکشور ومردم متحمل می کند.

این مسئول انتظامی پایبندی افراد به قانون را موضوعی دانست که نقش تاثیرگذاری درتحقق امنیت اجتماعی پایدار خواهد داشت ولازم است که همه مردم قانون را به عنوان ملاک سنجش رفتارهای خود قبول کنند.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان یک سازمان پویا همواره در صف اول پاسخگویی به ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی جامعه قرار داشته و با بیشترین ارتباطی که با مردم در حوزه های مختلف دارد و از جایگاه ویژه ای در بین مردم

برخوردار است.

وی موضوع مواد مخدر را یکی از معضلات و آسیب های فراروی استان خواند و گفت: تغییر مصرف معتادان از شیوه سنتی به شیوه صنعتی آن پیامدهای منفی زیادی را برای استان به دنبال داشته است.

سردار دولتی کنترل و توجه خانواده ها را مهمترین راه پیشگیری از اعتیاد جوانان دانست و گفت: همه دستگاه های دولتی و تمام اقشار مختلف مردم باید با تلاش همه جانبه زمینه های ورود به دام این بلای خانمان سوز را از بین ببرند.