96 درصد ناوگان حمل و نقل کالا توسط بخش خصوصی اداره می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی پیش از ظهر یکشنبه در آیین بزرگداشت بیست و ششم آذر روز حمل و نقل و رانندگان در سالن بانک ملی سمنان ضمن تاکید بر لزوم بازسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل کالا گفت: ناوگان حمل و نقل نیاز به تسهیلات با کارمزد کم دارد.

اختصاص 800 میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه بخش خصوصی به استان سمنان

وی با بیان اینکه در سالجاری دولت برای توسعه بخش خصوصی یک هزار و 410 میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد هفت درصد و 800 میلیارد ریال با کارمزد 13 درصد به استان سمنان اختصاص یافته است اظهار داشت: بخش حمل و نقل نیز باید اینگونه تسهیلات حمایت شود.

رهی با بیان اینکه حمل ونقل رکن اصلی اقتصاد در جامعه است، تصریح کرد: در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، حمل و نقل نقش ریشه ای و اساسی را داشته است و این مهم در تاریخ ثبت خواهد شد.

رانندگان در کمک رسانی به قشر محروم نقش کلیدی دارند

استاندار سمنان همچنین گفت: رانندگان از محرومترین اقشار جامعه هستند ولی در بیشتر فعالیت های اجتماعی و کمک رسانی به قشر محروم نقش کلیدی دارند.

وی با بیان اینکه حمل و نقل مرتبط با بخش خدمات است و تسهیلات بخش خدمات دارای کارمزد بالا است گفت: ناوگان حمل و نقل نیاز به تسهیلات با کارمزد پایین دارد.

رهی ضمن تجلیل از تلاش شبانه روزی رانندگان در جاده ها برای جابجایی کالا و مسافر گفت: رانندگان و فعالان عرصه حمل و نقل، انسانهایی شریف، تاثیرگذار و موثر در جامعه هستند.

نقش موثر ناوگان حمل و نقل در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها



استاندار سمنان با تاکید بر نقش موثر ناوگان حمل و نقل در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: رانندگان نقش موثری در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایفا کردند.

وی بر لزوم توجه به خانواده رانندگان نیز تاکید کرد و گفت: خانواده رانندگان به دلیل دور بودن سرپرست خانواده از محروم ترین خانواده ها و نیازمند کمک مسئولان هستند.

رهی همچنین بر حفظ و ارتقای کرامت انسانی رانندگان، بیمه آنان و مسایل رفاهی ایشان تاکید کرد.

ناوگان حمل و نقل کالا، مهمترین و اصلی‌ترین بخش اقتصاد هر کشور

استاندار سمنان افزود: ناوگان حمل و نقل کالا به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین بخش اقتصاد هر کشور محسوب می شود.

وی بر بررسی چگونگی تخصیص تسهیلات ویژه برای بهسازی ناوگان حمل و نقل استان سمنان تاکید کرد و اظهار داشت: فرمانداران برای حل و فصل مشکلات بخش حمل و نقل در شهرستانها ورود پیدا کنند.

رهی به فعالیت خانه حمل و نقل جاده ای استان سمنان اشاره داشت و گفت: جایگاه حقوقی این نهاد باید مشخص شود تا بتوان در تصمیم گیری ها و نشست های کارگروه های مربوطه از نظرات این نهاد استفاده کرد.

استاندار سمنان خواستار فعال شدن اتحادیه های صنفی در خصوص حمل و نقل کالاها شد و افزود: برخی مقررات مربوط به حمل و نقل باید در مبدا بارگیری کالا در معدن و واحدهای تولیدی اعمال شود.

دریافت گزارش لحظه ای از 16 محور پر تردد جاده ای در استان سمنان



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان از راه اندازی سامانه کنترل لحظه ای محورهای این استان خبر داد و گفت: در حالیکه گزارش گیری از تردد جاده ای در استان سمنان هم اکنون در 16 محور به صورت لحظه ای شده است.

داوود سعدی با بیان اینکه در استان سمنان 68 شرکت حمل و نقل جاده ای با قریب پنج هزار راننده فعال است، افزود: این تعداد شرکت سالانه قریب 10 میلیون تن کالا را جابجا می کند.

وی از فعالیت چهارساله خانه حمل و نقل جاده ای استان سمنان خبر داد و خواستار تلاش برای به رسمیت شناخته شدن این نهاد برای مشارکت در تصمیم سازی و اعمال قانون شد.

پایانه مسافربری شهر سمنان نامناسب است

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با بیان اینکه پایانه مسافربری شهر سمنان نامناسب است، افزود: در حال بررسی برای در نظر گرفتن مکانی مناسب برای احداث پایانه ای جدید در این شهر هستیم.

وی همچنین خواستار واگذاری زمینی مناسب برای احداث ساختمان خانه حمل و نقل جاده ای استان سمنان شد.

سن ناوگان حمل ونقل استان سمنان تغییر یابد

سعدی همچنین با اشاره به سن ناوگان حمل ونقل استان سمنان گفت: سن ناوگان حمل و نقل در حوزه کالا 19 سال و در حوزه مسافربری 11.5 سال است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان گفت: این اداره کل در تلاش است عمر ناوگان خود را به 10 سال برساند.

وی با اشاره به این مطلب که باید حمل و نقل بار در جاده ها با صدور بارنامه همراه باشدریال بر اجرای قانون در مورد الزام صدور بارنامه برای حمل و نقل بار در جاده ها داشت.

سعدی با بیان اینکه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان همه تلاش خود را در ارائه خدمات مطلوب به مسافرین و خصوصا زائرین حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع) بکار گرفته است، افزود: ورود ناوگان جدید در بخش حمل و نقل مسافر نظیر اتوبوس های VIP، انجام سرویس های درب تا درب سواری با کرایه بین شهری، فروش بلیط اینترنتی، برگزاری جلسات کارگروه ارتقاء سطح خدمات، ایجاد اتاق شیردهی نوزادان و ایجاد نمایندگی در پایانه های مسافربری و نظارت دقیق سعی در ارائه خدمات مفید به مسافرین از جمله اقدامات این اداره است.

ضرورت حمایت دولت از رانندگان حمل ونقل



رئیس خانه حمل و نقل استان سمنان نیز در این مراسم، شغل رانندگان در ناوگان حمل و نقل جاده ای را بسیار سخت و طاقت فرسا دانست و بر ضرورت حمایت بیش از پیش دولت از آنان تاکید کرد.

محمد رضا طاهریان با اشاره به درآمد کم رانندگان نسبت به شغل سختی که دارند اظهار داشت: رانندگان از امنیت جانی مناسب و امنیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند.

عدم تحقق وعده دولت در ارائه بسته حمایتی به رانندگان



وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در اجرای این طرح قرار بود بسته حمایتی به رانندگان و فعالان این عرصه تعلق بگیرد که متاسفانه در حد وعده باقی ماند.

طاهریان بر لزوم اعطای تسهیلات ویژه با توجه به افزایش قیمت ها در بخش های تامین روغن و لاستیک برای رانندگان تاکید کرد.

در پایان مراسم از 66 راننده و فعال حمل و نقل و نیز پنج تن از خبرنگاران فعال در حوزه حمل و نقل این استان تجلیل شد.