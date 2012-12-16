حرکت نمادین کاروان اسرای کربلا در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی سعیدی ساروی اظهار داشت: حرکت نمادین کاروان کربلا امسال در آستانه اربعین در شهرستان ساری انجام می‌ شود.

وی افزود: کاروان نمادین اسرای واقعه خونین کربلا همزان با اربعین حسینی در شهر ساری همراه با عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) به حرکت در می‌آید.

سعیدی با اشاره به اهمیت اجرای این حرکت نمادین افزود: این کاروان در سطح شهر و فاصله میدان امام تا مصلی امام خمینی (ره ) را طی خواهد کرد و حرکت این کاروان در سطح شهر خود موجب افزایش حزن و اندوه می‌شود.

انهدام باند کلاهبرداری شرکت های هرمی در آمل



فرمانده انتظامی شهرستان آمل، اقدام ماموران این ستاد فرماندهی این شهرستان در انهدام باند کلاهبرداری شرکت های هرمی در این شهرستان وشناسایی ودستگیری اضای این باند خبر داد.



سرهنگ محمد صادق پهلوان گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه تعدادی از افراد با تشکیل شرکت هرمی و اغفال جوانان جویای کار، اقدام به کلاهبرداری می کردند موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.



وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی موفق شدند، محل اختفای این افراد را شناسائی کنند.



اعلام نتایج بازخوانی جشنواره تئاتر معلولین

35 نمایش پذیرفته شده در مرحله بازخوانی دومین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین خزر، از سوی هیئت داوران این جشنواره معرفی شدند.

قائم مقام دبیر دومین جشنواره تئاتر معلولین منطقه خزر گفت: از میان ۵۹ اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره، ۳۵ اثر از سوی هیئت داوران در مرحله بازخوانی انتخاب شده و به مرحله بازبینی راه یافتند.



مهناز حسن پور اظهار داشت: گروه‌هایی که متن آنها در مرحله بازخوانی پذیرفته شده است، می بایست اثر خود را در قالب لوح فشرده تا ۲۸ آذر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



حضور واحدهای تولیدی مازندران در نمایشگاه بین المللی تهران



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از حضور فعال شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی بشل در نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد با اشاره به اهمیت و نقش حضور صاحبان صنایع در نمایشگاه گفت: حضور در نمایشگاه موجب افزایش سطح مبادلات، ارتقا سطح تولیدات ، افزایش درآمد و ایجاد رقابت سالم می شود و بستر را برای حضور واحدهای تولیدی و صنعتی در بازار و ارتباط با فضای اقتصادی در داخل و خارج کشور فراهم می کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: واحدهای تولیدی با حضور در نمایشگاه می توانند ضمن شناسایی ذوقها و سلیقه های مختلف نظرات و تمایلات بازدیدکنندگان را مورد ارزیابی قرار داده و منـاسب ترین شرایط را بمنظور داد و ستد بهتر و همکاری و سرمایه گذاری بیشترمهیا کنند.

بهره مندی 68 درصد جمعیت روستایی سوادکوه از آب شرب



مدیر امور آبفار سوادکوه گفت:123 روستای سوادکوه بیش از 20 خانوار جمعیت دارند و از این تعداد 54 روستا با جمعیتی معادل 17 هزار و 600 نفر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران هستند که 68 درصد جمعیت روستایی این شهرستان را در بر می گیرد.

مناف پور افزود: در حال حاضر 15 درصد جمعیت روستاهای این شهرستان فاقد آب آشامیدنی هستند.

وی مجموع مخازن آب شرب روستاهای تحت پوشش را 32 باب با حجم دو هزار و 580 متر مکعب عنوان کرد و گفت: برای آبرسانی به این روستاها 388 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع اجرا شده و آب مورد نیاز روستاها از 8 حلقه چاه و 23 دهنه چشمه تامین شده است.