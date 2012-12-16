اردوی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان درگچساران برگزار می شود

سعید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با رایزنی هایی که با رئیس فدراسیون ورزنه برداری صورت گرفته موافقت فدراسیون برای برپایی اردوی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان در گچساران فراهم شده است.

وی بیان کرد: برپای اردوی تیم ملی وزنه برداری در گچساران نتایج ارزنده ای در بالابردن سطح دانش فنی و انگیزه ورزشکاران گچسارانی به همراه دارد.

غلامی همچنین اظهار داشت: تاکنون 15 نفراز استان های "کهگیلویه وبویراحمد"، "خوزستان"،"مازندران"،"چهارمحال وبختیاری"، "اردبیل"و "گیلان" به اردوی تیم ملی وزنه برداری کشور دعوت شده اند که سهم استان کهگیلویه وبویراحمد یک نفر وزنه بردار به نام "پویا عابدینی" است.

تاسیس خانه وزنه برداری در گچساران

وی سطح وزنه برداری گچساران در کشور را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: نبود سالن اختصاصی برای تمرین و همچنین کمبود اعتبار برای خرید تجهیزات ورزشی از مهمترین مشکلات این رشته ورزشی در گچساران است.

غلامی اظهار داشت: در حال حاضر تمرینات تیم وزنه برداری گچساران در سالن ورزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برگزار می شود.

این مربی وزنه برداری از تاسیس خانه وزنه برداری در گچساران خبرداد و افزود: پروژه خانه وزنه برداری گچساران به پیشنهاد هیئت وزنه برداری استان و تصویب سازمان ورزش و جوانان در آینده ای نزدیک در این شهر تاسیس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غلامی نخستین مربی گچسارانی در رشته وزنه برداری است که از استان کهگیلویه وبویراحمد در اردوی تیم ملی حضوردارد.

وی پیش ازاین مربی تیم وزنه برداری نفت وگاز گچساران و از قهرمانان ووزنه برداری کشوربوده است.

غلامی وزنه برداری را زیر نظر مربی پیشکسوت خود "حسین گماری" آموخت و توانست با کسب مدارک معتبر مربیگری، به عنوان مربی در تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشور حضور یابد.