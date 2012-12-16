نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی در چهار محال و بختیاری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر یک شنبه دربازدید ازنمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی پژوهشگران چهار محال وبختیاری اظهار داشت: در این نمایشگاه 45 غرفه وجود دارد که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: رویکرد غرفه های این نمایشگاه محصول محور است.

عنابستانی با اشاره به اینکه سال گذشته تنها 25 غرفه در این نمایشگاه وجود داشت، عنوان کرد: در سال جاری با افزایش تعداد غرفه ها در این نمایشگاه روبه رو شده ایم.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هر ساله جشنواره های مختلف این استان رو به پیشرفت بوده و پژوهش در بین دستگاه ها کاربرد بیشتری داشته است.

عنابستانی یادآور شد: با وجود پیشرفت کردن ارتباط پژوهش با دستگاه های مختلف با زهم اشکالات زیادی بین آنها وجود دارد که باید آن ها را رفع کرد.

وی بیان داشت: اکثر دستگاه های این استان در این نمایشگاه غرفه دارند و ارتباط خود را باپژوهش نشان داده اند.