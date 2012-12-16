مشارکت بیشتر خیران در ساخت فضاهای آموزشی جویبار

به گزارش خبرنگار مهر، امید نیک نژاد پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش جویبار با اشاره به اینکه آموزش و پرورش و رسیدگی به آن معطوف به یک دستگاه خاص نیست، اظهار داشت: کمبود اعتبارات و امکانات آسیب زا است.

وی افزود: همکاری و کمک مالی خیران برای افزایش سطح دانش و ساختار آموزشی دانش آموزان بسیار موثر است.

وی بیان داشت: مشارکت اولیا دانش آموزان و مدارس باید برای تربیت دانش آموزان بیشتر شود.

فرماندار جویبار با اشاره به اینکه مشکلات مباحث آموزشی یکی از دغدغه های مهم اولیای دانش آموزان است گفت: باید برنامه ریزی برای هدایت تحصیلی کارشناسی تر باشد.

وی اظهار داشت: ساخت و ایجاد فضاهای فرهنگی و آموزشی در کنارهم بازخورد و اثرات مثبت خواهد داشت.

وی به قابلیت دوگانه سوزشدن 10 مدرسه از 135 مدرسه شهرستان اشاره کرد و گفت: مقررشد سوخت دوم گازوئیل با قیمت یارانه ای به آموزش وپرورش تخصیص یابد و بین این تعداد مدرسه تقسیم شود.