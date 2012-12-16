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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

در خراسان رضوی/

نیشابور 10درصد اعضای انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد

نیشابور 10درصد اعضای انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور گفت: نیشابور، ده درصد اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی را تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سراج قبل از ظهر یکشنبه در جلسه دیدار با تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیشابور که با حضور معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بازرسان مجمع امور صنفی شهرستان ظرف یک ماه گذشته دو هزار و 850 بار از واحدهای صنفی بازرسی داشته‌اند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور با اشاره به اینکه 123 پرونده در این بازرسی‌ها تشکیل شده است، افزود: به 141 تخلف در این پرونده‌ها رسیدگی شده است.

سراج تصریح کرد: باید با یک تعامل چند سویه بین انجمن حمایت، مجمع امور صنفی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها، موضوع آموزش عملیاتی شود.

وی از انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان‌ها درخواست کرد همچون ناظران افتخاری اداره صنعت در جلوگیری از تخلفات حوزه تولید و خدمات و برخورد با آن با معاونت نظارت و بازرسی اداره صنعت شهرستان‌ها همکاری کنند.

ناصر نقیبی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: باید موضوع آموزش رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برای واحدهای تولیدی، فنی و خدماتی برنامه‌ریزی شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: سرفصل آموزش در اغلب بودجه‌ها دیده شده است.

مسعود شیخانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فیروزه نیز گفت: هشت اتحادیه صنفی با 500 واحد عضو حوزه تجارت شهرستان تازه تأسیس فیروزه را تشکیل می‌دهد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فیروزه افزود: سیاست این اداره با توجه به شرایط بومی به ایجاد خلاقیت در واحدها به جای کشف تخلف معطوف بوده است.

کد مطلب 1767487

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