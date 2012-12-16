به گزارش خبرنگار مهر، حسین سراج قبل از ظهر یکشنبه در جلسه دیدار با تعدادی از اعضای هیئتمدیره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیشابور که با حضور معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بازرسان مجمع امور صنفی شهرستان ظرف یک ماه گذشته دو هزار و 850 بار از واحدهای صنفی بازرسی داشتهاند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور با اشاره به اینکه 123 پرونده در این بازرسیها تشکیل شده است، افزود: به 141 تخلف در این پروندهها رسیدگی شده است.
سراج تصریح کرد: باید با یک تعامل چند سویه بین انجمن حمایت، مجمع امور صنفی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانها، موضوع آموزش عملیاتی شود.
وی از انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان شهرستانها درخواست کرد همچون ناظران افتخاری اداره صنعت در جلوگیری از تخلفات حوزه تولید و خدمات و برخورد با آن با معاونت نظارت و بازرسی اداره صنعت شهرستانها همکاری کنند.
ناصر نقیبی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: باید موضوع آموزش رعایت حقوق مصرفکنندگان برای واحدهای تولیدی، فنی و خدماتی برنامهریزی شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: سرفصل آموزش در اغلب بودجهها دیده شده است.
مسعود شیخانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فیروزه نیز گفت: هشت اتحادیه صنفی با 500 واحد عضو حوزه تجارت شهرستان تازه تأسیس فیروزه را تشکیل میدهد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فیروزه افزود: سیاست این اداره با توجه به شرایط بومی به ایجاد خلاقیت در واحدها به جای کشف تخلف معطوف بوده است.
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