پایان آذرماه آخرین مهلت انصراف از بیمه تکمیلی/ قانون همسان سازی اجرا نشد

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در قرارداد جدید سال جاری بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی که با بیمه دی بسته شده است خدمات درمانی بیشتری نسبت به سال گذشته به بازنشستگان و خانواده های آنان ارائه می شود.

وی تاکید کرد: به منظور افزایش سقف خدمات بیمه، مبلغی که از بازنشستگان دریافت می شود نیز بیشتر شده است بطوریکه از ابتدای مهرماه ماهیانه 10 هزار و 450 تومان در ازای هر یک از افراد تحت پوشش به بیمه دی پرداخت می شود.

رئیس شورای عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: به بازنشسته ای که قصد انصراف و یا افزودن فرد جدیدی برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی دارد تا پایان آذرماه مهلت داده شده که به دفاتر بازنشستگان در تمامی استانها مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل کند.

خبازها همچنین در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان افزود: در سال 88 قرار بود 2500 میلیارد تومان در قالب سهام قابل ارائه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شود که از این میزان 937 میلیارد تومان توزیع شد اما همچنان حدود 1500 میلیارد تومان آن باقی مانده است .

به گفته وی، جامعه بازنشستگان همچنان بستانکار است و دولت باید این قانون را اجرایی کند.