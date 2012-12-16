البرز رتبه اول "اقدام پژوهی" کشور را کسب کرد

رضا فلاحت کار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این رتبه توسط سعید مقدم دبیر مقطع متوسطه کسب شده است.

وی ادامه داد: عنوان مقاله این برگزیده "چگونه می توانم دانش آموزان کلاسم را به درس مطالعات اجتماعی علاقمند کنم" است که می توان با اجرایی کردن آن در سطح کلاس درس میزان یادگیری را افزایش داد.

فلاحت کار گفت: این مقاله اقدام پژوهی در مدارس کل کشور نیز بکار گرفته می شود.

معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان البرز یادآور شد: از این برگزیده طی مراسمی در آموزش و پرورش استان نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

فلاحت کار گفت: مقالات اقدام پژوهی به مقالاتی گفته می شود که در آن دبیر به تحقیقات در خصوص مشکلات یادگیری در کلاس درس پرداخته و در پی برطرف کردن آن به تحقیق و پژوهش می پردازد.

وی در انتها یادآور شد: 11 برنامه پژوهشی و تجلیل از پژوهشگران برتر استان در مناطق آموزش و پرورش مقارن با هفته پژوهش تدارک دیده شده است.