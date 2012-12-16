به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی برزویی معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: رشته مهندسی فناوری ارشد شبکه های فیبر نوری با توجه به نیاز شرکت ارتباطات زیر ساخت در منطقه هفتم مخابراتی کشور و هماهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران در شیراز و با انجام پروژه نگهداری و بهینه سازی بخش فیبر ارتباطات زیر ساخت منطقه هفتم کشور تهیه و طراحی شده است.

وی افزود: از جمله قابلیتها و توانمندیهای فنی فارغ التحصیلان این دوره می توان به بهینه سازی، نگهداری و ارتقاء شبکه های فیبرنوری، طراحی، مدیریت نصب و راه اندازی و نظارت بر آزمایش و تحویل شبکه های فیبرنوری و مدیریت متمرکز بر روی شبکه های فیبرنوری اشاره کرد.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با توجه به توانمندیهای فوق، فارغ التحصیلان این دوره می توانند در حوزه فناوری شبکه های فیبر نوری مشاغلی چون کارشناس ارشد مدیریت بهینه سازی و ارتقاء شبکه های فیبرنوری، کارشناس ارشد طراحی شبکه های فیبرنوری، کارشناس ارشد نگهداری شبکه های فیبرنوری، کارشناس ارشد آموزش شبکه های فیبرنوری و کارشناس ارشد مدیریت نظارت بر نصب و آزمایش و تحویل شبکه های فیبرنوری را احراز کنند.

برزویی گفت: برخی از دروس تخصصی این دوره شامل فیبرنوری پیشرفته، شبکه های نوری و فناوری DWDM، طراحی و کاربرد FTTX در PON، شبکه مخابرات داده، اپتیک و لیزر است که در کنار سایر دروس به همراه 18 واحد پروژه دستیابی به توانمندی های اشاره شده درحوزه فناوری را فراهم می کند.