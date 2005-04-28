مراسم پرده برداري از گنبد جديد حرم مطهر برگزار شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر " مراسم پردهبرداري از گنبد جديد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه ـسـ همزمان با 17 ربيعالاول، سالروز ميلاد حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي ـصـ و امام جعفر صادق ـعـ ، با حضور آيت الله بهجت، رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب، اعضاي دفاتر مراجع تقليد، امام جمعه شيراز، مدير حوزه علميه قم، آيت الله جوادي آملي، آيت الله سبحاني و توليت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه ـ سـ در قم برگزار شد.
بر اساس گزارش رسا، مردم مومن و خداجوي شهر مقدس قم و همچنين جمع كثيري از زوار آن بزرگوار كه از سراسر كشور به قم سفر كرده بودند، از ساعاتي قبل از آغاز مراسم در حرم مطهر و خيابانهاي اطراف تجمع كردند، به نحوي كه ساعت 6 بعد از ظهر كليه دربهاي حرم بسته شد و زائرين از خيابانهاي اطراف شاهد مراسم پردهبرداري گنبد مطهر بودند.
در ابتداي مراسم آيت الله مسعودي خميني، توليت آستان مقدس حضرت معصومه ـ س ـ طي سخناني اظهار داشت : در ارديبهشت سال 80 با عنايت رهبر معظم انقلاب، حمايتهاي آيت الله بهجت و كمكهاي رياستجمهوري، بازسازي خشتهاي طلايي گنبد حرم مطهر آغاز و تا چهار سال بيوقفه ادامه پيدا كرد.
وي خشتهاي گذشته را مربوط به 210 سال قبل دانست و گفت : در مدت بازسازي با مشكلات فراواني مواجه بوديم كه تنها خود حضرت با عنايات خود آنها را يكي پس از ديگري مرتفع ميكردند.
در ادامه حسين فقيه ميرزايي، رييس هيئت امناي تجديد بناي گنبد حرم مطهر، گزارش كاملي از مراحل بازسازي گنبد مطهر را بيان كرد و خاطرنشان ساخت : در اين پروژه 190 كيلوگرم طلاي خالص 24 عيار كه از بانك مركزي خريداري شده بود در سطح 480 متر مربع گنجانده شد.
وي با ذكر اين كه در اين پروژه نزديك به 3 ميليارد تومان هزينه صرف شده است افزود : 80 درصد اين هزينه را آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه ـ س ـ تامين كرد و مابقي را آيت الله بهجت، دولت و ارادتمندان تامين كردهاند.
حسين فقيه ميرزايي يادآور شد : بلافاصله بعد از اتمام كار تجديد بناي گنبد حرم مطهر، مقدمات تعويض طلاي ايوان طلا و گلدستهها آغاز خواهد شد.
آيت الله حائري شيرازي نماينده ولي فقيه و امام جمعه شيراز نيز با حضور در اين مراسم طي سخناني گفت : عزت اهل بيت ـعـ در اين است كه هيچگاه خداوند را فراموش نميكردند و هيچ چيز آنها را از ياد خدا باز نميداشت.
وي با بيان اينكه تمام قرآن در «بسم الله الرحمن الرحيم» است، توضيح داد : اين يك حرف واقعي است، زيرا هر چه وجود دارد و در نزد انسانهاست امانت است و اين رحمت عام است. اگر در اين آزمايش موفق شوند و امانتداري كنند، مستحق رحمت رحيمي ميشوند.
در بخش ديگري از اين مراسم، فرزند آيت الله بهجت پبام ايشان را قرائت كرد، كه در آن اقدام مسوولين حرم درتعمير گنبد مورد تقدير و تشكر قرار گرفته بود.
گفتني است در پايان اين مراسم بعد از يك هفته گرماي طاقت فرسا در قم باران رحمت الهي باريدن گرفت كه علاوه بر خوشحالي مردم و به جا آوردن نماز شكر موجب تلطيف هوا شد.
در جمع عاشقان كريمه اهل بيت(س)
مراسم پرده برداري از گنبد جديد حرم مطهر برگزار شد
مراسم پردهبرداري از گنبد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور آيت الله بهجت، رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب، اعضاي بيوت مراجع تقليد و جمع كثيري از فضلاء، علماء و مردم متدين قم برگزار شد.
به گزارش گروه دين و انديشه "مهر " مراسم پردهبرداري از گنبد جديد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه ـسـ همزمان با 17 ربيعالاول، سالروز ميلاد حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي ـصـ و امام جعفر صادق ـعـ ، با حضور آيت الله بهجت، رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب، اعضاي دفاتر مراجع تقليد، امام جمعه شيراز، مدير حوزه علميه قم، آيت الله جوادي آملي، آيت الله سبحاني و توليت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه ـ سـ در قم برگزار شد.
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