روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهارستان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز شهرستان بهارستان با حضور ولی الله اصغری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری، بخشدار بخش گلستان و بوستان و مسئولین ادارات مرتبط در محل فرمانداری به منظور بررسی روند اجرای طرح شبنم و مبارزه با قاچاق کالا وارز در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان بهارستان در این جلسه با بیان اینکه ماه صفر ماه حزن اندوه اهل بیت پیامبر و اسارت آل الله است، با اشاره به فرمایش امام راحل (ره) که محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، اظهار داشت: استحکام اعتقادی مسلمانان بویژه شیعه مدیون ماه محرم و ماه صفر است.



وی، وجود نازنین حضرت زینب (س) را پس از واقعه عاشورا باعث برهم خوردن نقشه های بنی امیه دانست و افزود: حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا با صبر و تحمل توانستند بر اعتقاد خویش استوار بمانند.



این مسئول با اشاره به شرایط موجود و تحریمهای بین المللی علیه کشورمان، خواستار جدیت اعضا در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.



معاون فرماندار شهرستان بهارستان در ادامه با تشریح اثرات مخرب قاچاق کالا و ارز در زمینه های مختلف و انبوه مشکلاتی که از این حیث گریبان‌ گیر جامعه می شود، یادآور شد: در تمامی کشورهای جهان، کالای قاچاق و جعلی به دلیل مشخص نبودن کانال توزیع و واسطه ها و تولید کننده واقعی را به عنوان یک کالای غیرقابل اطمینان به حساب می آورند.