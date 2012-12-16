رکورد ساخت برج های پارس جنوبی در شرکت آذراب/برج ها در مرحله تحویل

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قربانی ظهر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برج های تبدیل گاز ترش به گاز شیرینی(گاز شهری،صنعتی وصادرات) توسط این متخصصان این شرکت طراحی و ساخته شده اند که بارگیری آن از پنج روز آینده آغاز می شود.



وی با تاکید بر اینکه توانستیم در زمان ساخت این پروژه به رکورد دست یابیم افزود: زمان ساخت این برج ها را هشت ماه تعیین کرده بودیم اما با عنایت خداوند متعال موفق شدیم طی سه ماه و نیم ساخت این چهار برج را به اتمام برسانیم.



قربانی با اشاره به ساخت برجهای پارس جنوبی در این شرکت اظهارداشت: این پروژه برای فازهای 13، 22،23 و 24 پارس جنوبی طراحی و ساخته شده است و از مجموع 92 برج 49 برج این طرح از فولاد خاص استفاده شده است.



مدیر پروژه ساخت نفت و گاز شرکت آذرآب استان مرکزی در خصوص حجم وزنی این برجها گفت: وزن این برجها شش هزار تن است که برای ساخت آن از هفت هزار تن مواد اولیه به نام فورج استن استیتیو با ضخامت هشتاد و هفت میلیمتر که با کیفیت بالا و ضد زنگ است به کار رفته است.



حجم مالی پروژه 40 میلیون یورو



وی گفت: بلندترین این برج ها به 46 متر میرسد که قطر آنها 5.4 و وزن آن به 240 تا 245 تن می رسد.



قربانی حجم مالی این پروژه را 40 میلیون یورو عنوان کرد و گفت : اگر در این پروژه از متخصصین خارجی استفاده می کردیم 6 میلیون دلار از کشور خارج می شد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: در این 92 برج 19 تیپ از لحاظ تجهیزات و چهار جنس فولاد به کار رفته که سنگین ترین برجها و فولادها در ساخت این برجها ذوب شده است.



گفتنی است در این پروژه از جوشکاری اتوماتیک استفاده شده ،که از کیفیت بالایی برخورد است وبرای اولین بار در شرکت آذرآب برای سرعت تولید و بهینه کردن روش تولید از آن استفاده شده است.

