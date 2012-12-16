بی توجهی، سپیدی زمستان را به حادثه تیره مبدل نکند/توجه به ایمنی زمستانه

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه صبح امروز بارش برف در شهرستانهای غرب استان تهران اعم از شهریار، ملارد، قدس، بهارستان و رباط کریم شدت گرفته و در اکثر این شهرستانها منجر به تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش دبستانی در شیفت بعدازظهر شده است.

بارش برف و سپیدپوش شدن معابر، درختان، خودروها و ... چهره زیبایی را به شهر بخشیده و باعث ایجاد شور و نشاط در هر فرد و شهروندی شده است.

حوادث رایج فصل زمستان به خاطرات خوش تبدیل شود



برغم زیبایی و منحصر به فرد بودن بارش برف در فصل زمستان اما این فصل مشکلات و دردسرهایی را در برخی موارد برای شهروندان و رانندگان به وجود می آورد که هم اکنون که در آغاز فصل سرما هستیم رانندگان و شهروندان باید این نکات را به درستی و دقیق رعایت کنند تا از زیبایی های این فصل لذت ببرند.

زمین خوردن و شکستگی های استخوانی، آتش سوزی، سر خوردن اتومبیل ها روی زمین لغزنده و افزایش تصادفات رانندگی از جمله مشکلات و حوادث رایجی هستند که در فصل زمستان برای شهروندان و رانندگان اتفاق می افتد که باید با رعایت نکات مختلف از این حوادث ناگهانی جلوگیری کرد.

شهرداریها آماده مقابله با بحرانها و برف روبی معابر هستند



کنترل برف و یخ در فضای شهری، وضعیت بحرانی تلقی شده که نیاز به برنامه های مدیریتی ویژه خود را دارد در این راستا یکی از مهم ترین اقدامات آن است که خیابانها و معابر شهری در شب و یا روز از برف و یخ پاک شوند.

از آنجا که مدیریت خیابانها و معابر شهر از وظایف و اختیارات شهرداری است به همین دلیل این ارگان نهایت تلاش خود را انجام داده تا با برنامه ریزی های قبلی و اجرای دقیق آن ها در هنگام وقوع بحران های برف و باران بتواند شرایط مناسبی برای ادامه کار و فعالیت ایجاد کرده و از توقف فعالیتهای شهری تا حد ممکن جلوگیری کند.

وسایل گرمایشی منازل متناسب با حجم هوای محیط تنظیم شوند



مدیریت شهری شهرستانهای غرب استان تهران از شهروندان درخواست کرده است که با رعایت موارد زیر، سپیدی زیبای زمستان را با به وجود آوردن حوادث و اتفاقات ناگوار تیره و تار نکنند.

در این زمینه رانندگان از تردد با وسیله نقلیه فاقد لاستیک یخ شکن یا زنجیر چرخ در مواقع یخبندان و لغزندگی سطح معابر خودداری کنند.

جهت پیشگیری از کمبود اکسیژن و تولید گازهای مضر در روزهایی که برودت هوا زیاد است، وسایل گرمایشی منازل و محل کار باید متناسب با حجم هوای محیط و نحوه تهویه آن تنظیم شود.

شهروندان در سفرهای برون شهری تجهیزات کامل به همراه داشته باشند



بر اثر بارش و یا پایین بودن دمای هوا، آب های جمع شده در سطح زمین دچار یخ زدگی می شوند، به منظور پیشگیری از لیز خوردن و افتادن شهروندان، از شستشوی درب منازل و فروشگاه ها در این شرایط آب و هوایی باید خوداری شود.

همچنین به شهروندان توصیه شده است که از سفرهای درون و برون شهری غیرضروری خودداری و تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس استفاده کنند، همچنین به رانندگانی که قصد عزیمت به محورهای شمالی کشور را دارند، توصیه می شود که تمامی تجهیزات مورد نیاز به خصوص زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

سامانه 137 شهرداریها بهترین کانال برای بیان مشکلات به مسئولان



همچنین به شهروندان توصیه می شود که در فصل سرما و در زمان بارش باران و برف در صورت بروز هرگونه مشکل اعم از آبگرفتگی و ...، سریعا مراتب را از طریق سامانه 137 به مسئولان شهری اطلاع دهند تا در اسرع وقت به مشکلات رسیدگی شود.

رانندگان در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان به خصوص در شب و در هنگام بارندگی های شدید با رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن،‌ با کسب اطلاعات از مسیر طی طریق کنند.





در روزهای سرد زمستان به خصوص در زمان بارش برف و باران به تمام نیروهای امدادی و خدماتی توصیه شده است که آمادگی لازم برای اجرای هرگونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی به خصوص در راه های ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.

در روزهای برفی و بارانی ترافیک در شهرها به خصوص معابر اصلی و پرتردد افزایش و لغزنده بودن معابر باعث سر خوردن اتومبیل‌ها می‌ شود، در این روزها میزان تصادفات افزایش می‌یابد و این مهم باعث بروز ترافیک می‌شود.

امید می رود که شهروندان با رعایت نکات مذکور، زمستانی پرخاطره و بدون حادثه را داشته باشند و بتوانند از زیبایی های این فصل بهره ببرند.

مهدیه رضایی