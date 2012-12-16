  1. ورزش
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

نقل و انتقالات نیم فصل؛

حسین کعبی به صنعت نفت پیوست/ دروازه‌بان شهرداری در آبادان

حسین کعبی به صنعت نفت پیوست/ دروازه‌بان شهرداری در آبادان

بازیکن تیم فوتبال راه‌آهن و دروازه‌بان شهرداری بندرعباس با امضای قرارداد رسمی به صنعت نفت آبادان پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کعبی که نیم فصل اول در تیم راه آهن حضور داشت و از سوی علی دایی در لیست مازاد این باشگاه قرار گرفته بود، ظهر امروز یکشنبه با امضای قراردادی رسما به تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پیوست. قرارداد کعبی با نفت دو ساله است و در پایان فصل به صورت مشروط و در صورت تفاهم با باشگاه تمدید خواهد شد.

همچنین علی عساکره دروازه‌بان تیم فوتبال شهرداری بندرعباس هم با باشگاه صنعت نفت قرارداد امضا کرد. عساکره سال گذشته در  نفت آبادان حضور داشت و امسال به خاطر کنار گذاشتن "مارکو شیمیچ" دروازه‌بان خارجی این تیم، به آبادان بازگشت.

کد مطلب 1767512

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