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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

آغاز به کار بخش میانی خط 3 مترو تهران از فردا

آغاز به کار بخش میانی خط 3 مترو تهران از فردا

بخش میانی خط 3 مترو تهران حد فاصل چهار راه ولیعصر (عج) تا خیابان شهید بهشتی فردا با حضور شهردار تهران به طور رسمی به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش حبرگزاری مهر، به نقل از شرکت مترو تهران و حومه  فردا دوشنبه 27 آذرماه جاری بخش میانی خط 3 مترو تهران به طول7 کیلومتر به بهره برداری رسمی خواهد رسید تا قدمی دیگر به سوی تکمیل شبکه خطوط مترو پایتخت برداشته شود.

براساس این گزارش خط 3 مترو تهران به طول 37 کیلومتر با 28 ایستگاه، از بزرگراه آزادگان درجنوب غربی تهران آغاز می شود و تا محدوده ازگل در شمال شرقی شهر ادامه می یابد.

خط 3 مترو تهران که طولانی ترین خط مترو پایتخت محسوب می شود، در 3 فاز به بهره برداری می رسد که فازنخست این پروژه از چهارراه ولیعصر(عج) تا خیابان شهید بهشتی افتتاح خواهد  شد.

فردا، ایستگاه ابتدایی و انتهایی این مسیربه بهره برداری رسمی خواهد رسید و قطارهای مترو از 3 ایستگاه میانی عبورخواهند کرد. همچنین براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته مقرر است تا ایستگاههای میانی این بخش از خط 3 مترو، تا اوایل سال آینده وارد مدار خدمات رسانی به شهروندان شوند.

براساس این گزارش ایستگاه چهارراه ولی‌عصر(عج) ایستگاه تقاطعی خط 3و4 مترو و ایستگاه شهید بهشتی ایستگاه تقاطعی خط 3و1 مترو تهران محسوب می شوند.

کد مطلب 1767513

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