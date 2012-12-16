آغاز به کار بخش میانی خط 3 مترو تهران از فردا

به گزارش حبرگزاری مهر، به نقل از شرکت مترو تهران و حومه فردا دوشنبه 27 آذرماه جاری بخش میانی خط 3 مترو تهران به طول7 کیلومتر به بهره برداری رسمی خواهد رسید تا قدمی دیگر به سوی تکمیل شبکه خطوط مترو پایتخت برداشته شود.

براساس این گزارش خط 3 مترو تهران به طول 37 کیلومتر با 28 ایستگاه، از بزرگراه آزادگان درجنوب غربی تهران آغاز می شود و تا محدوده ازگل در شمال شرقی شهر ادامه می یابد.

خط 3 مترو تهران که طولانی ترین خط مترو پایتخت محسوب می شود، در 3 فاز به بهره برداری می رسد که فازنخست این پروژه از چهارراه ولیعصر(عج) تا خیابان شهید بهشتی افتتاح خواهد شد.

فردا، ایستگاه ابتدایی و انتهایی این مسیربه بهره برداری رسمی خواهد رسید و قطارهای مترو از 3 ایستگاه میانی عبورخواهند کرد. همچنین براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته مقرر است تا ایستگاههای میانی این بخش از خط 3 مترو، تا اوایل سال آینده وارد مدار خدمات رسانی به شهروندان شوند.

براساس این گزارش ایستگاه چهارراه ولی‌عصر(عج) ایستگاه تقاطعی خط 3و4 مترو و ایستگاه شهید بهشتی ایستگاه تقاطعی خط 3و1 مترو تهران محسوب می شوند.