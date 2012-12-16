غلامحسین صاحبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این طرح برای نخستین بار با موافقت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهایی که ضوابط انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان را رعایت کنند، اعطا میشود.
رئیس انجمن حمایت از مصرفکنندگان خراسان رضوی بیان کرد: واحدهای تولیدی و خدماتی تا پانزدهم دیماه آینده فرصت دارند برای دریافت این گواهینامه به دبیرخانه اعطای گواهینامه استان، مستقر در انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی مراجعه کنند.
صاحبی گفت: دوازدهمین دوره گواهینامه حمایت از حقوق مصرفکننده در روز نهم اسفندماه به واحدهای تولیدکننده و صنفی برتر معرفی میشوند.
وی افزود: آییننامه و ضوابط خاصی برای تعیین نمونهها تدوین شده است که در شهرستانها، واحدها و افراد برتر بر اساس نظر مصوب هیئت مدیره تعیین میشوند.
رئیس انجمن حمایت از مصرفکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: انجمن حمایت استان به دنبال تهیه آییننامه و سرفصلهای آموزشی برای اصناف از بابت رعایت حقوق مصرفکنندگان است.
صاحبی از انجمنهای حمایت شهرستانها دعوت کرد انجمن حمایت استان را دربارهی نحوه آموزش یاری دهند.
وی گفت: بهتر این است پروانه اصنافی منوط به گذراندن مجوزکه گرفته و یا تمدید میشود چند ساعت آموزش رعایت حقوق مصرفکنندگان را داشته باشد.
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