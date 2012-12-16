تناقض در آمارهای آلودگی هوا/ دولت می توانست به مترو اعتبار بیشتری دهد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در نشست خبری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی امروز شورا کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت گزارشی در خصوص وضعیت آلودگی هوای تهران ارائه کرد، گفت: در گزارشی که وی ارائه کرد مغایرتهای آشکاری با گزارشی بود که از سوی شهرداری به ما ارسال شده بود.

وی با اشاره به گزارش 8 ماهه ابتدای سالهای 89، 90 و 91 که توسط شهرداری ارائه شده بود گفت: بر اساس این گزارش در سال 89 تهران 14 روز پاک، 198 روز هوای سالم و 33 روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم داشته است. در 8 ماهه اول سال 90 نیز پایتخت دو روز پاک، 98 روز سالم، 143 روز ناسالم و 3 روز بسیار سالم داشته است که این رقم برای 8 ماهه نخست سال 91 یک روز پاک، 160 روز سالم، 84 روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم بوده است.



دانشجو با اشاره به گزارش وزارت بهداشت گفت: بر اساس این گزارش در سال 90 پایتخت 321 روز ناسالم داشته است که مغایرت بسیار بالایی با رقمهای قبلی داشت این موضوع مورد پرسش قرار گرفت که نماینده وزارت بهداشت توضیح داد که برآوردهای ما بر اساس استانداردهای روز جهانی است و با استانداردهای شهرداری تفاوت دارد .



وی اضافه کرد: از نگاه غیرکارشناسانه این روزها شهروندان تهرانی با هوای ناسالم درگیر هستند و ما هر ساله در زمستان مشکل آلودگی هوا را به دلیل سرما و وارونگی هوا داریم. ما به عنوان نمایندگان مردم تهران از مسئولان اجرایی می خواهیم هر فعالیتی در حوزه های حمل و نقل عمومی، سوخت ، ساخت اتومبیل با استانداردهای روز جهانی و مسائل عمرانی شهرها برای کمک به رفع آلودگی انجام دهند.



دانشجو با بیان اینکه در جلسه امروز شورا اعضا خواستار مشخص شدن مبنای آمار فوتی های ناشی از آلودگی هوا شدند ، گفت: نماینده وزارت بهداشت توضیح داد گزارشی در این رابطه وجود ندارد و در هیچ موردی اعلام نمی شود فوت شخص به دلیل آلودگی هوا بوده بلکه مدلی جهانی وجود دارد که در آن مشخص می شود این میزان آلودگی چقدر مرگ و میر ایجاد می کند. که اعضای شورا خواستار تعیین استانداردهای این مدل علمی شدند و آیا اینکه این مدل جهانی می تواند به صورت بومی میزان مرگ و میرها را مشخص کند .



سخنگوی شورای شهر با اشاره به بررسی لوایح دیگری که در جلسه امروز شورا مورد بررسی قرار گرفته، گفت: اصلاحیه مصوبه تقسیط مطالبات شهرداری که بر اساس آن بدهیهای زیر 50 میلیون تومان بیش از 36 ماه تقسیط می شود مورد موافقت قرار گرفت این اقساط بدون سود از مردم گرفته می شود و در زمان بررسی لایحه میزان ماههای افزوده شده مشخص خواهد شد. همچنین اصلاحیه عوارض ایمنی ساختمان یک فوریتش به تصویب رسید که بر اساس آن سازمان آتش نشانی برای به روز کردن تجهیزاتش دو درصد از عوارضی که شهرداری دریافت می کند را به خود اختصاص می دهد.



دانشجو در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص مبنای آمارهای وزارت بهداشت در مورد آلودگی هوا گفت: بر اساس گفته شفاهی این مقام مسئول در وزارت بهداشت آمارها از سازمان هواشناسی و محیط زیست گرفته شده و اسنادی که این آمارها را مورد تایید این سازمانها قرار دهد به شورا ارائه نشد.

وی با بیان اینکه کار آلودگی هوای تهران به جایی رسیده که پلیس مجبور است از ابزارهای سلبی مانند عدم پلاک کردن خودروهای غیر استاندارد استفاده کند، گفت: نباید کار به اینجا برسد و این نشان از ناهماهنگی دستگاههای اجرایی در حوزه آلودگی هوا دارد.



دانشجو در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص تاثیر عدم تخصیص اعتبارات دولتی به توسعه عمرانی مترو و یارانه های بلیت اتوبوس و مترو گفت: درست نیست هر گاه صحبت از آلودگی هوا می شود این سئوال کلیشه ای مطرح شود ما انتظارمان از دولت این است که در حوزه حمل و نقل عمومی کمک بیشتری داشته باشد اما درخواست ما از مدیران شهری این است که اگر با مشکلات اعتباری در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی روبرو هستند کمتر اعتبارات خود را در حمل و نقل خصوصی هزینه کنند. ما در شورا ضمن رعایت انصاف تلاش کرده ایم وارد این دعواها نشویم و نظرات خود را به طور شفاف به شهرداری و دولت گفته ایم. اجزای دولت می توانستند به مترو اعتبار بیشتری دهند و از طرفی شهرداری می توانست هزینه های میلیاردی خود را صرف پروژه دوطبقه کردن سد و تونل نیایش که بیشتر مورد استفاده حمل و نقل شخصی است اختصاص ندهند.