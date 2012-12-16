نقش تمدن اسلامی در ماندگاری دانش/ "الحاوی" دایره المعارف پزشکی است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر علی اکبر ولایتی امروز یکشنبه در سیزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رونمایی از کتاب "الحاوی فی الطب" در تالار امام خمینی (ره) دانشکده پزشکی این دانشگاه گفت: کتاب الحاوی از سالها پیش توسط افراد مختلفی از جمله دکتر افشاری، ‌دکتر طباطبایی، ‌دکتر مصدق و دکتر ذاکر ترجمه شده است اما به صورت پراکنده بوده و ما در مرکز تحقیقات طب سنتی بنا را براین گذاشتیم که این کتاب که در برخی مواقع 21 جلد و در برخی دیگر 23 جلد از آن نام برده شده ‌را به طور کامل ترجمه کنیم.

وی افزود: کتاب الحاوی از عربی به فارسی ترجمه شده و اگر بخواهیم از مهمترین کتابهای عصر تمدن اسلامی در حوزه پزشکی نام ببریم یکی از آنها "الحاوی" است.

ولایتی خاطرنشان کرد: کتاب "الحاوی" رازی نتیجه مشاهدات بالینی وی در بیمارستان عضدی بغداد و یک بیمارستان در ری است که شاگردانش این مشاهدات را یادداشت کرده اند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: رازی یکی از معدود دانشمندان جامع الاطراف ایرانی عصر تمدن اسلامی بوده است. وی حتی به جالینوس عرب هم مشهور است. رازی سه کتاب الحاوی، ‌منصوری و جزوه ای با عنوان الجدری و الحصبه داشته که به آبله و سرخک می پرداخته که بیش از همه آثار وی در غرب مورد توجه قرار گرفته است.

وی به برخی از بیماریها و درمان آنها که در کتاب الحاوی آمده،‌ اشاره کرد و گفت: رازی در فلسفه و نجوم تبحر داشته و ابوریحان بیرونی که بعد از رازی می زیسته با وجود اینکه خود دانشمند بزرگی بوده اما همت والایی داشت و 184 کتاب و رساله که 6 عدد آن به فارسی بوده را فهرست نویسی کرده است.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین الملل اظهار داشت: رازی با وجود اینکه هزار سال پس از جالینوس می زیسته و خود را شاگرد وی می دانسته است ولی کتابی در نقد روش های وی نگاشت.