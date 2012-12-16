سارق و شرور مسلح در ایرانشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ملکی آهنگران اظهار داشت: درپی اعلام خبری مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بریک فقره سرقت مسلحانه بلافاصله ماموران در محل حاضر شدند.

وی گف: سه سارق و شرور مسلح با فردی درگیر و قصد داشتند موتورسیکلت وی را سرقت کنند که با حضور به موقع پلیس در محل در اجرای نیت شوم خود ناکام ماندند.

وی افزود: سارقین به محض حضور ماموران اقدام به تیر اندازی به سوی مردم و ماموران کردند که متقابلا ماموران نیز برای دفاع از جان شهروندان با سارقان مسلح درگیر شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر بیان داشت: با تلاش ماموران انتظامی یکی از سارقین مسلح با یک قبضه سلاح کلاشینکف و سه تیغه خشاب و یک عدد سینه خشاب دستگیر شد.

وی با بیان اینکه یکی از این سارقان و اشرار مسلح نیز درحین درگیری مجروح شده است، گفت: دونفر از سارقین به علت ازدحام جمعیت از محل درگیری متواری شدند که تلاش جهت شناسایی محل اختفای آنان ادامه دارد.

وی گفت: سارق دستگیر شده پس ازتشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

اختلاف بر سر پارک ماشین دو پسربچه را راهی بیمارستان کرد

ماموران کلانتری 13 سردرگان ایرانشهر بدنبال اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 در خصوص تیراندازی در خیابان فردوسی این شهرستان بلافاصله جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

در بررسی های اولیه پلیس مشخص شد در این حادثه تیراندازی که توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو 405 به سمت منزل یکی از شهروندان بوده است، دو پسر بچه 14 و 10 ساله مصدوم و در بیمارستان ایرانشهر تحت مداوا هستند.

ماموران جهت تکمیل تحقیقات خود در خصوص علت و چگونگی این حادثه تیراندازی به بیمارستان اعزام شدند که پدر دو پسر بچه مصدوم جزییات حادثه را برای ماموران تشریح کرد.

براساس اظهارات این پدر، دو پسر وی هنگامی که در حیاط منزلشان مشغول بازی بوده اند بر اثر تیراندازی افراد مسلح از ناحیه پشت کمر و پا مصدوم شده اند.

در ادامه تحقیقات پلیس مشخص شد افراد مسلح به علت اختلافات قبلی که بر سر پارک خودرو با شاکی داشته اند برای حل اختلافات خود دست به سلاح برده اند.

ضاربان مسلح از سوی پلیس شناسایی و تلاش برای دستگیری آنان ادامه دارد.

کشف دو محموله تریاک در کنارک

فرمانده انتظامی کنارک گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در دو عملیات جداگانه موفق شدند بیش از 190 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کنند.

سرهنگ محمد خواجه علی افزود: ماموران انتظامی این شهرستان پس از یک هفته کار اطلاعاتی و شناسایی موفق شدند این دو محموله تریاک را در بخش زر آباد این شهرستان از دو دستگاه خودرو پژو 405 و پژو پارس کشف و ضبط کنند.

وی بیان داشت: در این عملیات ها مقدار 194 کیلو و 110 گرم تریاک کشف و ضبط شد و دو قاچاقچی مواد مخدر نیز با اقدام به موقع ماموران انتظامی دستگیر شدند.

دستبند عدالت پس از هفت ماه بر دستان دو آدم ربا و گروگانگیر در خاش

فرمانده انتظامی خاش گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان پس از هفت ماه تحقیقات فنی موفق به شناسایی و دستگیری دو آدم ربا و گروگانیگر فراری شدند.

سرهنگ احسان علی آذرپودینه افزود: چندی پیش فردی با مراجعه به واحد گشت گفت که نوه 14 ساله وی با دوستانش در حال رفتن به مدرسه بوده که توسط چهار نفر افراد ناشناس بوسیله یک دستگاه خودرو پژو 405 ربوده شده است.

وی اظهار داشت: به محض دریافت خبر مامورین آگاهی با تشکیل پرونده و در اولین اقدام با انجام طرح مهار و تحت کنترل قرار دادن مبادی ورودی و خروجی شهر و با اقدامات تخصصی و فنی در پی شناسایی سارقین برآمدند و تحقیقات جامعی در سطح حوزه استحفاظی انجام دادند.

وی به کنترل مرزها اشاره کرد و گفت: ماموران با جستجو و بازرسی کلیه اماکن و سیاه چادرهای نقاط مرزی و با حساسیت بالا به این پرونده رسیدگی کردند و نهایتا ربایندگان که احساس خطر کرده و محاصره را برخود تنگ دیدند گروگان 14 ساله را رها نمودند که تحویل خانواده اش داده شد.

فرمانده انتظامی خاش افزود: در پی رهایی این گروگان و طی تحقیقات گسترده و فشرده از وی و با استفاده از منابع و مخبرین، سرانجام مکانی که وی در آنجا به مدت 25 روز محبوس بود در منطقه صعب العبور و کوهستانی شناسایی شد و چهار سیاه چادر با حدود 15 الی 16 نفر جمعیت مورد بازرسی دقیق قرار گرفتند.

وی بیان داشت: در این عملیات چهار نفر به عنوان مظنون به آدم ربایی دستگیر شدند که پس از مواجهه حضوری با گروگان 14 ساله دو نفر از آنان شناسایی شدند.

وی گفت: متهمان دستگیر شده بعد از شناسایی آنان توسط پسر بچه ربوده شده به جرم خود اعتراف کردند و عنوان داشتند به وسیله فردی دیگر در کشور افغانستان به منظور اخاذی دست به گروگانگیری زده اند.

وی با تقدیر و تشکر از همکاری خوب مرزنشینان و مردم خاش با پلیس جهت شناسایی و دستگیری مجرمین افزود: مرکز فوریت های پلیسی 110 به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی به نیازهای هموطنان است.