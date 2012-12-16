410 واحد مسکونی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی تحویل شد

حسن ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی مسئولیت بازسازی 65 روستا در شهرستان اهر که در 90 کیلومتری این استان قرار دارد به عنوان ستاد معین بازسازی به بنیاد مسکن استان همدان محول شد.

وی ادامه داد: از مجموع این روستاها که مسئولیت آنها به همدان محول شد هزار و 556 متقاضی آسیب دیده مورد ارزیابی قرار گرفت که 835 متقاضی به عنوان متقاضیان ویژه بالای 60 درصد توسط تیم فنی و مهندسی، کارشناسی شد و به عنوان فاز یک بازسازی در دستور کار ستاد معین قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان افزود: مبتنی بر 835 متقاضی آسیب دیده تاکنون بیش از 870 واحد پی سازی به انجام رسیده و بیش از 715 واحد اسکلت فلزی با سازه پیچ و مهره ای نصب شده است.

وی عنوان کرد: 620 واحد اجرای سقف توسط عوامل اجرایی به اتمام رسیده و تاکنون بیش از 410 واحد در قالب سفت کاری در حد گل و گچ تحویل مالکین برای استفاده قرار داده شده است.

ظفری در پایان افزود: فاز دوم بازسازی بعد از اتمام فصل سرما با شروع فصل کاری انجام خواهد شد.