مالزی نیروی نظامی به جنوب تایلند اعزام نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، "زاهد حمیدی" پس از دیدار با همتای تایلندی خود در کمیته مشورتی سالانه دو کشور ، افزود: تاکنون چنین درخواستی از سوی تایلند به مالزی اعلام نشده و در صورت این درخواست نیز مالزی قصد مداخله در امور سیاسی همسایه شمالی خود را ندارد.

مالزی ضمن ارایه پیشنهاد گنجاندن اصول آموزش اسلامی در سیستم آموزش و پرورش جنوب تایلند، برای ارایه کمک خود در زمینه آموزش پرستاران و اعزام معلمان زبان انگلیسی موافقت کرده است.

وزیر دفاع مالزی همچنین با اشاره به توافقنامه صلح در فیلیپین ، گفت: شرایط در جنوب فیلیپین با تایلند متفاوت است و نیازی به حضور و میانجیگری مالزی برای حل و فصل درگیری ها نیست.

تجزیه طلبان در جنوب تایلند که محل سکونت انها اقوام با ریشه مالایی و مسلمان است به دلیل بی توجهی دولت مرکزی به توسعه اقتصادی و اجتماعی در این مناطق با دولت مرکزی درگیر هستند و این درگیری ها که از سال 2004 تاکنون آغاز شده بیش از 5 هزار کشته و 8 هزار مصدوم برجای گذاشته است.

بیش از 100 انفجار صوتی در این مناطق و اهتزاز پرچم های مالزی در مناطق جنوبی تایلند همزمان با روز ملی مالزی جنبه دیگری به این ناآرامی ها بخشید به طوری که دولت تایلند خواستار کمک مالزی در این زمینه شد.