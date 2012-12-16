مراکز آموزش فنی و حرفه ای همدان اعتبار سنجی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: اعتبارسنجی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای اجرای ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان آموزش فنی و حرفه ای را مکلف به رتبه بندی مراکز آموزش دولتی ساخته، انجام می شود.

سید مهدی باقری درخصوص طرح اعتبار سنجی اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقا بخشی و بهبود کیفیت آموزش مراکز فنی و حرفه ای در دو بخش ارزیابی درونی و بیرونی اجرا می شود.

وی افزود: در اعتبارسنجی 4 عامل آموزش، مدیریت اجرائی، بهره وری و اماکن پشتیبان مورد بررسی قرار می گیرند و برای این عوامل 22 ملاک در قالب 115 سئوال از مربیان، روسای مراکز، کارآموزان و سایر کارکنان پرسش می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای همدان عنوان کرد: اعتبارسنجی فرصت مناسبی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت مراکز است و مدیران با توجه به تهدیها و فرصت های پیش رو برنامه ریزی و تصمیم سازی های شایسته تری خواهند داشت.

ارائه 27 هزار نفر- ساعت آموزش های مهارتی به پیمانکاران شرکت برق همدان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: در راستای اجرای تفاهم نامه بین راستای تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و شرکت توزیع استان همدان، از ابتدای سال جاری تا کنون 27184 نفر-ساعت آموزش مهارتی به شاغلین و پیمانکاران شرکت توزیع برق استان همدان توسط این اداره کل ارائه شده است.

سید مهدی باقری افزود: این تفاهم نامه به منظور ارتقا مهارت پرسنل و نیروی انسانی پیمانکاران شرکت توزیع برق منعقد شده است.

وی درخصوص تعهدات این اداره کل اظهار داشت: تامین مربی، برگزاری آزمون پایان دوره و صدور گواهینامه یا تائیدیه برای قبول شدگان دوره های آموزشی و دراختیار گذاشتن فضای امکانات و تجهیزات آموزشی از جمله تعهدات آموزش فنی و حرفه ای همدان در این تفاهم نامه است.

وی عنوان کرد: تا کنون دوره آموزشی فن ورز شبکه هوایی درجه 2 در شهرستان های همدان، تویسرکان، نهاوند، کبودراهنگ و اسدآباد به بیش از200 نفر از نیروی انسانی پیمانکاران شرکت توزیع برق آموزش داده شده است.

احداث مرکز آموزش گردشگری و هتلداری در همدان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از ساخت آموزش هتلداری و گردشگری در همدان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف افزایش زمینه های دانش و تحصیلات نیروی شاغل در بخش گردشگری و برقراری آموزش های منظم کارکنان این بخش، بهبود جایگاه و برقراری ثبات بخش گردشگری در اقتصاد استان و دستیابی به روش های توسعه مدیریت گردشگری احداث می شود.

مهدی باقری ادامه داد: طبق پیش بینی های انجام شده در این مرکز آموزشی، آموزش های کاربردی در زمینه های مختلف با اولویت امور مربوط به هتلداری، گردشگری ارائه خواهد شد که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بیش از 50 استاندارد آموزشی در این حوزه ها داراست.

وی با بیان اینکه این مرکز تنها مرکز آموزش گردشگری و هتلداری در منطقه غرب کشور است، اظهار داشت: مرکز آموزش گردشگری و هتلداری فنی و حرفه ای همدان با مساحتی افزون بر 1900 مترمربع زمین و در سه طبقه با 5500 مترمربع زیربنا احداث شده و دارای امکاناتی از قبیل سالن غذاخوری، سالن جلسات و سوئیت های مجزا است.

برگزاری سمینار"ایده و فرصت" ویژه کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای همدان

سمینار "ایده و فرصت" ویژه مربیان و کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای همدان برگزار شد.

این دوره آموزشی به منظور آشنایی بیشتر مربیان و کارآموزان در کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای تحت پوشش این اداره کل با حوزه فعالیت های پارک علم و فناوری، روش های ثبت ایده و اختراع، شرکت های دانش بنیان، راهکارهای های تبدیل ایده به فرصت تجاری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها برگزار شد.

در این کارگاه فلسفه ایجاد پارک های علم و فناوری، ساختار پارک، فعالیت ها و اهداف مورد نظر، نحوه همکاری با صاحبان ایده و ابتکار و اختراع و چندین نمونه طرح های به انجام رسیده در این دفتر برای مخاطبان توضیح داده شد.