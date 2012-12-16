مخالفت شورا با جدایی شمیرانات از پایتخت/لایحه گودبرداری به شورا نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در نشست خبری پیش از ظهر یکشنبه شورا در نشست خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا مجلس نظر شورا را نیز برای برگزاری انتخابات جداگانه شمیرانات جدا شده است یا خیر گفت: مجلس نظرخواهی در این زمینه از شورا نداشته است. اگر به طور ضمنی سئوال مطرح شده بارها مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده ایم. مطالعات علمی نیز نشان داده تکه تکه کردن شهر و مدیریت ها برای پایتخت مضر است.

وی ادامه داد: این حرکت مخالف جریان علمی در این زمینه است. در هیچ کجای دنیا که مدیریت یکپارچه شهری اعمال می شود نمی آیند که پایتخت هایشان را تکه تکه کنند و بسیاری از ناهماهنگی های موجود با رفتن به سمت مدیریت یکپارچه کمتر می شود.

سخنگوی شورای شهر تهران با ذکر این مثال که ناهماهنگی ها در شهرسبب لطمه زدن به آسفالت های پایتخت شده است بارها دیده ایم که در 6 ماهه نخست معبری روکش شده شرکت گاز، برق، آسفالت ترمیمی را تخریب کرده است که این به دلیل آن است که مدیریت حوزه برق، گاز و آب و مدیریت شهرسازی یکپارچه نیست. این نوع اتفاقات همین مدیریت نصفه و نیمه را نیز از بین می برد.

دانشجو ادامه داد: جدا کردن شمیرانات و شهرری و ایجاد مدیریت های متفاوت بسیار تاثیرات بدی بر شهر می گذارد و هماهنگی بین این مدیریت ها بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه بر اساس مدیریت یکپارچه باید اسلامشهر ، رباط کریم، رودهن و بومهن مدیریتش تحت مدیریت تهران باشد گفت: به طور قطع و یقین اگر این طرح اجرا شود در آینده به دلیل ناهماهنگی ها مجبو به بازگشت آن خواهیم بود.

دانشجو در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص آخرین وضعیت لایحه گودبرداری که قرار بود 3 ماه پیش از سوی شهرداری به شورا ارائه شود گفت: رئیس کمیسیون عمران در جلسه امروز در این رابطه تذکراتی داشت ولی تا این لحظه که صحبت می کنیم نتیجه آن به شورا نرسیده است.

سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: گاهی اوقات به عنوان عضوی از شورای شهر آرزو می کنم شورا مرکز مطالعات قوی داشت تا خود نیازهایش را برطرف می کرد. بارها پیش آمده که تکالیفی که برای شهرداری مشخص کردیم بی پاسخ مانده و نیازهای مطالعاتی که برای تصمیم گیری ها نیاز داریم به تاخیر افتاده است امیدواریم کسانی که در دور بعد شوراها می آیند مکانیزمی تدوین کنند که از ابزار مطالعاتی برای تصمیم گیری هایشان بهره جویند.