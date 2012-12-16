افزودن شش بند دیگر به محورهای استیضاح حاجی بابایی/ استیضاح کنندگان ثابت قدم هستند

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه استیضاح وزیر آموزش و پرورش در ابتدا در 10محور تهیه شده بود گفت:‌در پایان جلسه امروز مجلس 6 محور به 10 بند قبلی افزوده شد و هم اکنون این طرح حدود 20 امضا دارد.

نماینده نور و محمودآباد گفت: جمع‌آوری برای امضا این طرح سخت است زیرا ما معتقدیم کسانی باید پای این طرح را امضا کنند که به هیچوجه حاضر به پس گرفتن امضای خود نباشند.

وی گفت: نباید چنین شود که اگر وزیر یا معاونان وزیر به دنبال امضا کنندگان رفتند و خواستند برای آنها کاری کنند یا خواسته‌شان را برآورده کنند، امضای خود را پس گرفته و عقب نشینی کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال من که پای این طرح را امضا کردم هیچ خواسته شخصی ندارم و همه تلاشم در جهت منافع مردم است این که این استیضاح رای بیاورد یا نیاورد مهم نیست آنچه مهم است این است که روشنگری شود و قضاوت با مردم و افکار عمومی باشد.

فیاضی گفت: مدیریت آموزش و پرورش نابسامان است و پس از پرسش و پاسخ میان نمایندگان و وزیر، معلمان، جامعه فرهنگی و اولیا دانش‌آموزان هستند که قضاوت می‌کند به عنوان مثال طبق قانون آ‌موزش رایگان است اما کدام مدرسه را می‌شناسید که از اولیا پول نگیرد. بنابراین مردم به ما حق می‌دهند که از ‌آنان دفاع کنیم.

به گفته وی 6 محوری که به طرح اولیه استیضاح آموزش و پرورش اضافه شد به این شرح است:

1- مدارس قرآنی در حال حاضر عملاً با چه کیفیت و کمیتی در سراسر کشور وجود دارد.

2- تشکیل مجتمع‌‌های آموزشی و تغییر ساختار مدارس که منشاء بسیاری ضعف‌ها در مدارس شد

3- اخذ هزینه تحصیلی اجباری از اولیا در مدارس جهت هوشمندسازی یا سایر امور که برخلاف اصل 30 قانون اساسی است.

4- توسعه فنی و حرفه‌‌ای بدون تمهید مقدمات و تهیه امکانات کارگاهی حداقلی که هیچگونه کیفیتی ندارد.

5- اجرای ضعیف، شتابزده و بدون مطالعه دو عهدم آماده سازی زیرساخت های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

6- اجرای پایه ششم ابتدایی بدون در نظر گرفتن عواملی چون نیروی انسانی مورد نیاز، فضای آموزشی، امکانات آموزشی، محتوای آموزشی (کتاب)