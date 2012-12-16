سومین برگ از همایش فصلی اوج هنر ورق خورد/ گرامیداشت یاد خلیل عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با موضوعات "هر که نان از عمل خویش خورد"، "از حنجره اسماعیل"، "شاعرانه های پاییزی" و بخش ویژه با موضوع "پیامبر اعظم" و با یاد و خاطره زنده یاد خلیل عمرانی برگزار شد.

مسئول انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان استان یزد در این مراسم اظهار داشت: سومین همایش فصلی اوج هنر پذیرای 95 اثر از شاعران استان بود که از بین آثار رسیده، پس از بررسی های لازم سه اثر حائز رتبه شد و از 10 اثر در این همایش تقدیر به عمل خواهد آمد.

عالیه محرابی افزود: این همایش به مناسبت ماه محرم و با یاد و خاطره استاد خلیل عمرانی، مسئول انجمن شعر بسیج هنرمندان کشور که صبح یکشنبه 19 آذرماه پس از یک دوره بیماری در سن 48 سالگی درگذشت، برگزار شد.

وی همچنین با اشاره به چهارمین همایش فصلی اوج هنر نیز عنوان کرد: این همایش با موضوعات انقلاب اسلامی، دوباره رویش و بخش ویژه با موضوع شهدای هنرمند برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، در این همایش تنی چند از شاگردان استاد خلیل عمرانی خاطراتی را از این شاعر بلندآوازه بازگو کردند و 18 نفر از شاعران بسیجی استان اشعار خود را با موضوعات همایش و در وصف استاد خلیل عمرانی قرائت کردند.

موسیقی سنتی رندان به سرپرستی و مصطفی راغب و با هنرنمایی محمدحسین تشکری نوازنده سنتور، امیر مشروطه نوازنده کمانچه، احسان توکل نوازنده تار، حسین افروز نوازنده دف و خوانندگی مصطفی راغب نیز اجرا شد.

در سومین همایش اوج هنر، از شاعران محمدحسن لقمانی، فائزه زرافشان، حمیدرضا نظری به عنوان برگزیدگان و احمد مظطرزاده، طوبی زارع، افسانه نوری، علی تقی زاده، محمدعلی مصدق منشادی، بهروز اقبالی درخشان، محسن استوار و محمدحسن پارسائیان به عنوان برگزیدگان تقدیر شد.