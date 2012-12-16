متاسفانه نگاه ها به مقوله ترافیک نسبت به گذشته بهبود نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد تقی زاده ظهر یک شنبه در آئین افتتاح پروژه های حمل و نقل و ترافیک به مناسبت روز ملی حمل و نقل بیان کرد: نگرش ترافیک نگرش در خصوص انجام کار درست است.

وی گفت: در شهرهای مختلف معابر زیادی احداث شده و حمل و نقل عمومی گسترش یافته است اما باز با نگاه به وضعیت ترافیکی امروز کلانشهرها در می یابیم که وضعیت ترافیک نسبت به گذشته نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر نیز شده است.



مشاور شهردار تهران ادامه داد: علت این امر این است که نگرش های ترافیکی در شهرهای ایران نسبت به چند دهه گذشته تغییری نیافته است.



وی بیان کرد: با وجود اینکه لازم است به پیشگیری از بروز ترافیک پرداخته شود اما متاسفانه در کلانشهرها پیشگیری تبدیل به بیماری شده است.



وی تصریح کرد: در بحث ترافیکی و مشکلات آن لازم است همه بخش ها بایکدیگر در جهت رفع مشکلات همکاری کنند.



تقی زاده گفت: برای اصلاح ترافیک لازم است به راه اندازی خط ویژه اتوبوس، خط ویژه دوچرخه، پارک حاشیه ای و حاشیه ایمنی آن و تبدیل معابر به پیاده راه ها ومسائلی از این قبیل توجه ویژه ای شود.