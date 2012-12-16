به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی‌پور تصریح کرد: با در نظر گرفتن استان قم در تقاطع تولید و بازار بزرگ مصرف، وجود امکانات حمل و نقل ریلی و هوایی و قرار گرفتن در مسیرهای مواصلاتی اصلی کشور، قم به عنوان سرزمین طلایی فرصت‌های سرمایه گذاری صنعتی و تجاری است.



وی ادامه داد: حتی به جرأت می‌توان گفت هم اکنون قم موقعیتی به مراتب بهتر از سایر استان‌های دیگر از جهت مهیا بودن بستر سرمایه گذاری صنعتی داراست و کلیه متریالهای مناسب کارشناسی که هزینه‌های سرمایه گذاری را بسیار کاهش می‌دهد، جهت توسعه صنعتی در این استان فراهم است.



پهنه صنعتی نیزار می‌تواند قطب اصلی صنعتی استان قم شود



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در ادامه از تحولات بزرگ صنعتی در پهنه صنعتی نیزار قم خبر داد و گفت: استقرار و ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی در منطقه نیزار به عنوان تحولی ویژه در توسعه صنعتی و ارتقای اقتصادی استان محسوب می‌شود.



وی تأکید کرد: با توجه به وجود بندر خشک سلفچگان و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در مجاورت نیزار، آینده پهنه صنعتی نیزار در فرایند پیشرفت صنعتی و تبدیل آن به قطب صنعتی استان بسیار امیدوار کننده است.



عالی‌پور در ادامه اظهار داشت: استان قم با توجه به مزایا و امکانات زیربنایی نظیر خطوط اصلی گاز، برق و مخابرات در منطقه نیزار، رشد فزاینده‌ای را جهت اعتلای صنعتی و اقتصادی کشور در آینده رقم خواهد زد.



برنامه‌های توسعه سرمایه گذاری نیازمند همگرایی مسئولین است



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در پایان افزود: برنامه توسعه سرمایه گذاری‌های صنعتی و معدنی ویژه‌ای بر پایه آمایش و با اتکا به مزیت‌های نسبی طبیعی و منطقه‌ای را با همراه سازی حمایت‌ها و بستر‌ها جهت ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای صنعتی استان فراهم آورده‌ایم و این مهم بیش از پیش هم افزایی وهمگرایی مسئولین ملی و استانی را می‌طلبد.

