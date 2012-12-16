به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مهرعلیزاده روز یکشنبه در مجمع انتخاباتی فدراسیون بین المللی زورخانه‌ای با کسب 47 رای بار دیگر در حالی به این سمت برگزیده شد که رقیبی نداشت.

در این نشست، همچنین میزبانی مسابقات جهانی زورخانه‌ای در سال آینده به ایران واگذار شد.



نمایندگان کشورهای ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، عراق، قزاقستان، هند، اندونزی، فیلیپین، نپال، قرقیزستان، چین تایپه، تایلند و ژاپن از قاره آسیا، و لیتوانی، گرجستان، جمهوری آذربایجان، استونی، بلاروس، اکراین، لتونی، روسیه و فرانسه از قاره اروپا و بنین، تانزانیا، اوگاندا، آفریقای جنوبی، نیجریه، ساحل عاج، نیجر، کنیا، زیمباوه، مالی، موزامبیک، توگو، موریتانی و مالاوی از قاره آفریقا در این مجمع حضور داشتند و نمایندگان مالزی، استرالیا، دانمارک و لهستان نیز با اعلام قبلی غیبت داشتند.