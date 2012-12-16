سالانه دو هزار تن کیوی در کردکوی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله موسوی ظهر یکشنبه در جلسه مدیران کشاورزی شهرستان گفت: با توجه به سازگاری این میوه با منطقه از لحاظ کمی و کیفی ، سطح زیر کشت آن به 60 هکتار رسیده که متوسط عملکرد آن بین 35 تا 40 تن است.
وی اظهار داشت: کیفیت کیوی تولیدی این شهرستان نسبت به مازندران بسیار بالاتر بوده که این امر موجب شده که خریداران از مازندران به این منطقه مراجعه و کلیه محصولات تولیدی را خریداری کنند.
وی اعلام کرد: مقداری از محصول تولیدی شهرستان علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می گردد.
موسوی افزود: از آنجا که احداث باغ کیوی نیازمند هزینه بالاست و توان مالی باغداران کفاف احداث آن را نمی دهد، لذا رونق و شکوفایی این محصول نیازمند حمایت، مساعدت و تسهیلات از سوی دولت است.
نظر شما