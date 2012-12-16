سالانه دو هزار تن کیوی در کردکوی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله موسوی ظهر یکشنبه در جلسه مدیران کشاورزی شهرستان گفت: با توجه به سازگاری این میوه با منطقه از لحاظ کمی و کیفی ، سطح زیر کشت آن به 60 هکتار رسیده که متوسط عملکرد آن بین 35 تا 40 تن است.

وی اظهار داشت: کیفیت کیوی تولیدی این شهرستان نسبت به مازندران بسیار بالاتر بوده که این امر موجب شده که خریداران از مازندران به این منطقه مراجعه و کلیه محصولات تولیدی را خریداری کنند.

وی اعلام کرد: مقداری از محصول تولیدی شهرستان علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می گردد.



موسوی افزود: از آنجا که احداث باغ کیوی نیازمند هزینه بالاست و توان مالی باغداران کفاف احداث آن را نمی دهد، لذا رونق و شکوفایی این محصول نیازمند حمایت، مساعدت و تسهیلات از سوی دولت است.

وی بیان داشت: شهرستان کردکوی یکی از پیشروترین شهرستانهای استان در زمینه توسعه باغات کیوی بوده که اولین باغ در سال 1370 توسط یکی از باغداران پیشرو به صورت آزمایشی وارد شهرستان شده است.