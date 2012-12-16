دنیا مقدمه رشد ارزش های الهی و انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی در بازدید از دوره قرآن آموزی روستای فیض آباد ابرکوه با اشاره به آیه شریفه "ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم" اظهار داشت: مقصد تمامی انسان ها خداوند است و قرآن نازل شد تا انسان ها را به مقصد برساند.

وی افزود: هدف از زندگی، تکامل و رشد و بالندگی است، ما آفریده نشده ایم تا در دنیا بمانیم، بلکه باید ارزشهای والای الهی و انسانی را نیز به رشد و بالندگی برسانیم.

پورقیومی همچنین با اشاره به اسارت حضرت زینب (س) و صبر و بردباری آن حضرت عنوان کرد: در راه رسیدن به پیشرفت و کسب عزت و سربلندی تکیه به قرآن و اهل بیت (ع) امری لازم و ضروری است.

وی بر تربیت قرآنی فرزندان، توجه به همسران، داشتن نیت پاک و الهی، توجه به زندگی سالم تأکید کرد.

دوره روخوانی قرآن با شرکت 40 نفر از خواهران در روستای فیض آباد از توابع بخش مرکزی ابرکوه در حال برگزاری است.