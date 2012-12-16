به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان سمنان در دهمین جلسه شورای معاونین که در سالن جلسات سپاه استان سمنان برگزار شد، گفت: از نشانههای عزت نفس این است که انسان قناعت کند.
حجتالاسلام جعفر رعایتی اظهار داشت: مسئله تأمین رفاه برای زندگی، موضوعی است که اسلام به آن سفارش میکند.
فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان گفت: اقتصاد مقاومتی راهکار ارتقاء و پیشرفت ایران اسلامی است و باید عملیاتی شود.
سردار علی استادحسینی در دهمین جلسه شورای معاونین که در سالن جلسات سپاه استان سمنان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین مأموریتهای سپاه و بسیج، امر به معروف و نهی از منکر است.
وی با اشاره به اینکه نباید احکام و شرایع را فقط برای غیر خود دید افزود: پاسداران و بسیجیان علاوه بر نقش اجتماعی در موضوع امر به معروف و نهیاز منکر، به ترویج فریضتین در بین خود نیز احتیاج دارند.
گردهمایی بسیجیان گردان 529 الزهرا(س) بیارجمند برگزار شد
فرمانده سپاه ناحیه میامی در گردهمایی بسیجیان گردان 529 الزهرا(س) بیارجمند گفت: بسیج از دل مردم و برای مردم است، و هستههای بسیج از قبل از انقلاب اسلامی به وجود آمده و در طول انقلاب بر عظمت و بزرگی آن افزوده شده است.
عباسعلی کاظمی با بیان اینکه حضور بسیج در تمام دورههای انقلاب مشهود بوده است، افزود: بسیج در پیروزی انقلاب اسلامی و بعد در مدیریت و اداره جنگ تحمیلی سهم مهمی داشته و در واقع تمام مردم ایران با حضور در بسیج با جان و مال خود برای انقلاب اسلامی مایه گذاشتهاند.
فرمانده سپاه ناحیه میامی یادآور شد: وظیفه ما در حال حاضر یاری دین خدا و خدمت به خلق است که این موضوع، بهترین و اثرگذارترین کار است.
رزمایش گردان الزهرا(س) بیارجمند با هدف آمادگی و آگاهسازی نیروها و یادآوری آموزشهای امداد و نجات با رمز یا زهرا (س) در سالن تربیت بدنی بیارجمند برگزار شد.
گردهمایی بسیجیان بیارجمند برگزار شد
کارشناس مذهبی بیارجمند در گردهمایی بسیجیان بیارجمند در مسجد جامع شهر گفت: حوزه و دانشگاه با هم باید جامعه را در مسیر اسلامی شدن یاری کنند.
حجتالاسلام اسماعیل عباسنژاد اظهار داشت: وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف تا رسیدن به جامعه اسلامی.
وی افزود: برای وحدت حقیقی، حوزه علمیه باید مسایل روز را فرا بگیرد و دانشگاه هم باید با روشهای اسلامی آشنا شود.
کارشناس مذهبی بیارجمند با بیان اینکه موج بیداری اسلامی در واقع برخواسته از اسلام و حقیقت ناب آن است، تصریح کرد: موج بیداری اسلامی از سالها قبل در ایران شروع شد و تا فراگیری در کل جهان ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: بیداری اسلامی نابود نخواهد شد؛ زیرا روح اسلام در تمام ابعاد آن جاری است تا ان شاءالله به دست صاحب اصلی آن امام زمان (عج) برسد.
نشست بصیرتی پاسداران و سربازان سپاه استان سمنان برگزار شد
یکی از ملازمان آیتالله بهجت و استاد اخلاق اسلامی در نشست بصیرتی پاسداران و سربازان سپاه استان سمنان در حسینیه ثارالله این سپاه گفت: دستیابی به کمالاتی که بسیاری از بزرگان دین بدان دست یافتند نیازمند همت و تلاش مضاعف است.
سید علیرضا چاووشی اظهار داشت: اگر میخواهیم به درجات بالای اخلاقی و عقلی برسیم باید فعل خواستن را صرف کنیم و بدانیم که میتوانیم.
مشاور معاونت تربیت و آموزش بسیج سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: اصول دین بر پنج قسم است و عدل رکن آن است خداوند هیچ چیز را برای بندهاش کم نگذاشته است و این انسان است که باید راه را بیابد و ببیند چه باید بکند تا شایسته بندگی شود.
سیدعلیرضا چاووشی بیش از 40 سال از عمر خود را در خدمت آیات عظام، بهجت، گلپایگانی، امام خمینی (ره) و برخی دیگر از علما بوده است.
همایش اقتصادی مقاومتی بسیج مهندسین برگزار میشود
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان در سومین جلسه اعضای کارگروههای تخصصی صنعت که با موضوع اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات سازمان بسیج مهندسین برگزار شد اظهار داشت: در دیماه سال 91 سازمان بسیج مهندسین استان همایش اقتصادی مقاومتی را برگزار خواهد نمود.
مرتضی دهرویه گفت: سپاه و بسیج بر این اساسند که در چرخه اقتصاد مقاومتی کارهایی ارائه دهند که زود بازده باشد و در بازار رونق ایجاد نماید.
وی خاطرنشان کرد: بسیج مهندسین تلاش دارد علاوه بر فرهنگسازی، دربخش صنعت نیز راهکار ارائه نماید همانطورکه این سازمان در حوزههای عمران و کشاورزی اقدامات خوبی را انجام داده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان نیز گفت: سود بالایی که بانکها پرداخت میکنند بخش عمدهای از مشکلات را بوجود می آورد چرا که باعث میشود مردم در بخش صنعت سرمایه گذاری نکرده و تنها در بانکها سرمایهگذاری نمایند.
برهانی اظهار داشت: باید از خامفروشی در بخش معدن جلوگیری شود و از صنایع فرآوری آن حمایت شود، بعنوان مثال در زمینه نمک میتوان کریستالهای نمک را با صنایع دستی با اشکال مختلف در آورد و با مبالغ بالاتری در بازار منطقه بفروش رساند.
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