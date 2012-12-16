  1. عناوین کل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

بامری:

اقتصاد مقاومتی سدهای ایجاد شده از سوی دشمنان را درهم شکست

اقتصاد مقاومتی سدهای ایجاد شده از سوی دشمنان را درهم شکست

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان گفت: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و پویاست که سد هایی را که از سوی کشورهای غاصب غربی بر مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند در هم شکسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اقتصاد مقاومتی را اقتصادی الگو و کارآمد دانست که شکستی بزرگ را برای دست اندکاران تحریم رقم زده است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و پویا است که سد هایی را که از سوی کشورهای غاصب غربی بر مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند در هم شکسته است و موجب شده که کشورمان با وجود فشارهای جهانی تولیدات خود را تقویت کند و به عنوان یک رکن حمایت از تولید ملی به خوبی عمل کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان در ادامه اطلاع رسانی درست و به موقع از نتایج و فواید اقتصاد مقاومتی را مسئله ای مهم دانست و از رسانه ها خواست فواید و نتایج این حرکت شکوهمند ملی را اطلاع رسانی کنند.

بامری همچنین حضور فعالانه مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی را نشانه موفقیت این رویکرد و رضایت مردم را نیز نتایج آن دانست.

وی در ادامه ترویج روحیه خودکفایی و خود اتکایی، فرهنگ سازی و مدیریت مصرف، افزایش وتقویت تولید ملی، خود باوری، ایستادگی در برابرتحریم ها، مبارزه با تورم، رسیدن به اقتصاد دانش بنیان و اقتصادی مبتنی بر مکتب اقتصادی اسلام را از ویژگی های اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان افزود: تبدیل هر خانواده به یک واحد تولید کننده کوچک و همچنین افزایش کسب و کارهای خانوادگی نقش مهمی در راه رسیدن به خود کفایی ایفا می کنند و هر خانواده ظرفیت تبدیل به بنگاه اقتصاددی زود بازده را دارد و باید بیش از پیش به این مهم توجه کرد.

بامری با اشاره به تلاش مردم و مسئولان برای تحقق شعار امسال، عنوان کرد: نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاها بسیارحائز اهمیت است و مردم حتی با صرفه جویی و تغیر الگوی مصرف هم می توانند گامی بزرگ در مسیر اقتصاد مقاومتی برمی دارند.

کد مطلب 1767559

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها