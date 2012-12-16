اقتصاد مقاومتی سدهای ایجاد شده از سوی دشمنان را درهم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اقتصاد مقاومتی را اقتصادی الگو و کارآمد دانست که شکستی بزرگ را برای دست اندکاران تحریم رقم زده است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و پویا است که سد هایی را که از سوی کشورهای غاصب غربی بر مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند در هم شکسته است و موجب شده که کشورمان با وجود فشارهای جهانی تولیدات خود را تقویت کند و به عنوان یک رکن حمایت از تولید ملی به خوبی عمل کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان در ادامه اطلاع رسانی درست و به موقع از نتایج و فواید اقتصاد مقاومتی را مسئله ای مهم دانست و از رسانه ها خواست فواید و نتایج این حرکت شکوهمند ملی را اطلاع رسانی کنند.

بامری همچنین حضور فعالانه مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی را نشانه موفقیت این رویکرد و رضایت مردم را نیز نتایج آن دانست.

وی در ادامه ترویج روحیه خودکفایی و خود اتکایی، فرهنگ سازی و مدیریت مصرف، افزایش وتقویت تولید ملی، خود باوری، ایستادگی در برابرتحریم ها، مبارزه با تورم، رسیدن به اقتصاد دانش بنیان و اقتصادی مبتنی بر مکتب اقتصادی اسلام را از ویژگی های اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان افزود: تبدیل هر خانواده به یک واحد تولید کننده کوچک و همچنین افزایش کسب و کارهای خانوادگی نقش مهمی در راه رسیدن به خود کفایی ایفا می کنند و هر خانواده ظرفیت تبدیل به بنگاه اقتصاددی زود بازده را دارد و باید بیش از پیش به این مهم توجه کرد.

بامری با اشاره به تلاش مردم و مسئولان برای تحقق شعار امسال، عنوان کرد: نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاها بسیارحائز اهمیت است و مردم حتی با صرفه جویی و تغیر الگوی مصرف هم می توانند گامی بزرگ در مسیر اقتصاد مقاومتی برمی دارند.