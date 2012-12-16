نقش 90 درصدی عامل انسانی در تصادفات/ پیاده رو پارکینگ مغازه داران است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عیمی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی مشهد با بیان اینکه حمل نقل به دو دسته حمل نقل درون شهری و برون شهری تقسیم می شود، افزود: نمی شود از خسارت روحی، روانی و جانی که در حمل و نقل درون شهری روی می دهد بگذریم.

وی ادامه داد: بهترین راننده با بهترین خودرو و بهترین جاده می تواند افراد را به مقصد برساند و بدترین خودرو با بدترین جاده و بدترین راننده افراد زیادی را به کام مرگ می کشاند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: اکنون نه رانندگان و نه عابرین پیاده به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه نمی کنند.

وی ادامه داد: امیدوارم خدا به رانندگان بصیرتی دهد که عابرین را روی خط پیاده ببینند و به عابرین نیز بصیرتی بدهد که خط عابرین را مشاهده کنند.

وی تاکید کرد: عابرین پیاده باید بیاموزند که عرض خیابان محل تردد نیست و نباید از هرجا دلشان خواست عبور نمایند.

وی با بیان اینکه رانندگان نیز جلوی بیمارستان، داروخانه و سایر مکان ها دوبله و سوبله پارک می کنند یادآور شد: شهرداری روی بحث سد معبر بسیار خوب کار کرده زیرا هنگامی که ویترین یک مغازه 10 سنت جلو می آید تذکر می دهد اما زمانی که پیاده رو پارکینگ مغازداران می شود هیچ اقدامی انجام نمی دهد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: شهر مشهد به معنای واقعی زیباست اما رفتار غلط رانندگان این شهر را زشت می کند.

وی با اشاره به 26 آذرماه روز حمل و نقل بیان کرد: اگر فعالیت های اجتماعی و فیزیکی اقشار مختلف در گذشته، حال و آینده بررسی شود در می یابیم که رانندگان تنها قشری هستند که درست 8 ساعت کار و فعالیت می کنند.