عباس وطن پرور در گفتگو با مهر درباره لایحه 86 ماده ای اصلاح قانون کار با بیان اینکه در اکثر ماورد ارسال شده از سوی دولت به مجلس تغییرات عمده ای وجود ندارد، گفت: می توان گفت دولت بیشتر به شفاف سازی برخی مواد قانون کار پرداخته است.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: به عنوان نمونه در برخی بخش ها از عنوان تشکل، کارگر و یا کارفرما به صراحت نام برده شده است.

نکات مثبت لایحه اصلاح قانون کار

وطن پرور ادامه داد: باید گفت در برخی جاها از لایحه تصمیمات خوبی گرفته شد که به نفع کارگران است و من به عنوان یک کارفرما از آن استقبال می کنم.

وی با اشاره به ماده 75 لایحه اصلاح قانون کار، افزود: در این بخش انجام کار شبانه برای زنان در قانون فعلی کار ممنوع بوده است، اما در قالب شرایطی انجام این کار برای زنان، مجاز دانسته شد.

این فعال کارفرمایی، به تبصره 7 ماده 77 لایحه پرداخت و بیان داشت: در این بند نیز اخراج خانم ها در دوران بارداری ممنوع اعلام شده است که می تواند برای زنان یک حق طبیعی باشد.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی افزود: در ماده 78 لایحه آمده که کارفرما می تواند بخشی از کارهای خود را به زنان سرپرست خانوار به صورت دورکاری واگذار کند که می توان گفت فکر خوبی است، چون برای کارفرما جنبه اجبار ندارد و دو طرف می تواند در قالب یک توافق آن را انجام دهند.

وطن پرور به پیشنهاد حذف موازی کاری ها در ماده 131 قانون کار اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهاد کرده که 8 تشکل موازی کارگری ادغام و یک تشکل با نام انجمن های صنفی کارگری معرفی شود.

نکات منفی

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، تصریح کرد: در ماده 24 پیشنهاد شده که کارفرما موظف شود حسابی را به نام کارگر در بانک ها بازکند و سنوات کارگران را به ان حساب واریز کند، اما کارگر حق برداشت آن را تا زمان بازنشستگی و یا یک اتفاق خاص با نظر قانونگذار نداشته باشد.

وی ادامه داد: چگونه می توان برای فردی حسابی باز کرد و بعد به وی اجازه برداشت نداد. اگر ارتباط کاری کارگر و کارفرما بعد از مدتی قطع شود، تکلیف حساب چه می شود؟

این فعال کارفرمایی، تاکید کرد: همچنین پیشنهاد شد که اگر کارفرما سنوات کارگر را به موقع نپردازد، کارگر می تواند آن را با سود از کارفرما دریافت کند که این موارد شروط نادرست و غیر قابل اجرایی است.

وطن پرور با بیان اینکه در ماده 41 قانون کار پیشنهاد تعیین مزددوگانه شده است، این اقدام را یک اشتباه بزرگ خواند و گفت: نمی توان در یک شرایط و در یک محیط کاری برای نیروها دو نرخ دستمزد تعیین و اجرایی کرد. هم اکنون کارفرمایان مجبور می شوند در پایان سال 4 دستمزد را به صورت یکجا به نیروها پرداخت کنند.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، اظهار داشت: اینکه شرط اقتصادی در لایحه قرار داده شده است می تواند نرخ تورم و سبد معیشت را زیر سوال ببرد، اما اگر نرخ تورم به 60 درصد رسید آیا کارفرما می تواند حداقل دستمزد را 60 درصد افزایش دهد؟

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: متاسفانه نحوه اجرای ماده 41 قانون کار در 22 سال گذشته باعث بی اعتمادی کارگران شده است و می توان گفت شرایط به ضرر گروه کارگری پیش رفته است.

وی افزود: در اتحادیه اروپا نرخ دستمزد به میزان 50 درصد درآمد سرانه تعیین می شود اما این موضوع در ایران قابل تحقق نیست.

وطن پرور تاکید کرد: به صورت کلی و به نظر من، اصلاح قانون کار با شرایطی که در لایحه پیشنهاد شده است، هیچ ضرری برای کارگران و کارفرما ندارد.