هندبالیست های سپاهان محکوم به شکست ثامن الحجج سبزوار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ثامن الحجج سبزوار پس از پشت سر گذاشتن سه هفته ابتدایی لیگ برتر و پیروزی در برابر تیم های شهرداری تبریز، صنعت مس کرمان و نیروی زمینی، عازم پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا شد.

این تیم که با نایب قهرمانی در مسابقات فصل گذشته لیگ برتر هندبال به همراه سپاهان به جام باشگاه های آسیا راه یافته بود، با کناره گیری سپاهان از این مسابقات به عنوان تنها نماینده کشورمان در این رقابت ها شرکت کرد و با کسب مقام پنجمی آسیا به ایران بازگشت تا مسابقات خود در لیگ برتر را از سر گیرد.

ثامن الحجج سبزوار در هفته هشتم لیگ برتر، موفق شد در شهرآورد خراسان تیم همنام خود ثامن الحجج مشهد را با نتیجه نزدیک ۲۵ بر ۲۴ شکست دهد. سبزواری ها در هفته نهم نیز به برد خفیفی دست یافتند و مقابل هپکوی اراک به پیروزی ۲۰ بر ۱۹ رسیدند.

آنها در دیدارهای معوقه، ستاره فروغ کرمان را در خانه این تیم با حساب ۳۶ بر ۳۳ از پیش رو برداشتند و کاسپین قزوین را با شکست سنگین ۳۶ بر ۱۹ بدرقه کردند و با کسب ۷ برد با سپاهان هم امتیاز شدند و به دلیل تفاضل کمتر نسبت به این تیم در مکان سوم جدول رده بندی مسابقات قرار گرفتند.

سپاهان که پس از شکست مقابل ثامن الحجج مشهد در هفته هفتم، صدر جدول را به این تیم واگذار کرده بود با پیروزی برابر تیم شهرداری تبریز دوباره به صدر بازگشت و در هفته پایانی لیگ برتر نیز در خانه تیم نیروی زمینی ۳۳ بر ۲۲ پیروز شد.

ثامن الحجج مشهد که پس از سپاهان در مکان دوم جدول رده بندی قرار داشت، با پیروزی در دیدار معوقه خود با شهرداری ارومیه و با یک بازی بیشتر نسبت به سپاهان با ۱۶ امتیاز موقتا در رده اول جدول رده بندی قرار دارد.

سپاهان در صورت پیروزی در دیدار فردا مقابل ثامن الحجج سبزوار با اختلاف بیش از ۴ گل می تواند بالاتر از دو تیم مدعی دیگر، صدرنشین شود و در صورت کسب تساوی یا شکست شانس رسیدن به عنوان قهرمانی نیم فصل را از دست خواهد داد.

در آن سوی میدان، اگر تیم سبزوار با اختلاف بیش از ۲۱ گل از سد سپاهان بگذرد، می تواند قهرمانی نیم فصل را برای خود مسجل کند که البته این امر کمی غیرممکن به نظر می رسد.

تیم های هندبال فولاد مبارکه سپاهان و ثامن الحجج سبزوار از ساعت ۱۶ فردا دوشنبه ۲۷ آذر، در دیدار معوقه از هفته ششم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور و در سالن شهید سجادی اصفهان با یکدیگر دیدار می کنند.

این مسابقه ابتدا قرار بود امروز برگزار شود که به علت شرایط آب و هوایی و لغو شدن پرواز ثامن الحجج سبزوار و به دنبال درخواست این تیم و موافقت سپاهانی ها، به فردا موکول شد.

سپاهان در بازی فردا با ترکیبی کامل به میدان خواهد رفت و علی مانیان و محسن باباصفری با رفع مصدومیت، می توانند طلایی پوشان را در این دیدار حساس همراهی کنند.