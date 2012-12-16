به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، مهرعلی باران چشمه با اشاره به اینکه در حال حاضر ورزش قهرمانی و پایگاه‌های آن در برخی از نیروهای مسلح وجود دارد، گفت: سربازانی که پیش از دوران سربازی قهرمان و یا عضو تیم‌های ملی بودند، پس از معرفی از سوی وزارت ورزش و جوانان و طی کردن آموزش‌های سربازی، جهت ادامه فعالیت‌های ورزشی حرفه‌ای خود، در خدمت فدراسیون‌های ورزشی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در صورتی که هرکدام از نیروهای مسلح دارای پایگاه ورزش قهرمانی باشند، این سربازان در خدمت این پایگاه‌ها قرار گرفته، همزمان با طی کردن دوران سربازی خود به صورت تمام وقت در اختیار ورزش خواهند بود.

رئیس تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در حال حاضر تنها سه نیرو از مجموع نیروهای مسلح دارای پایگاه ورزش قهرمانی هستند، اظهار داشت: پایگاه‌های ورزش قهرمانی نیروی زمینی ارتش با 18 رشته، سپاه پاسداران با 17 رشته و نیروی انتظامی با 13 رشته ورزشی فعال هستند.

وی به شرایط حضور سربازانی که نفرات دوم و سوم برتر در رشته‌های مختلف ورزشی هستند، اشاره کردو افزود: سربازانی که نفرات دوم و سوم و افراد دعوت شده به تیم‌های ملی هستند، می‌توانند در پایگاه‌های قهرمانی نیروهای مسلح به فعالیت ورزشی حرفه‌ای خود بپردازند و یا در صورت نبود رشته‌های ورزشی این افراد، در ‌پایگاه‌های قهرمانی در هر کدام از نیروهای مسلح، این سربازان به باشگاه و فدراسیون‌های دیگر معرفی می‌شوند.

باران چشمه در پایان گفت: همچنین برای سربازان قهرمان تسهیلاتی نیز در نظر گرفته شده که به زودی اعلام می‌شود.