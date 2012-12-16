به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا؛ در پایان چهارمین دوره بازی‌های پیوند اعضای خاورمیانه، در دوومیدانی نیلوفر محمدی و سعید سهرابی به ترتیب در مواد 100 و 200 متر صاحب مدال طلا شدند.

شهناز عباسی در 200 متر و 2000 متر دو مدال طلا را از آن خود کرد، علی حسن‌شاهی در 100 متر مدال طلا گرفت و در 200 متر صاحب مدال نقره شد. رضا طهماسبی در 400 متر و 2000 متر مدال طلا را به خود اختصاص داد. همچنین یونس امیری در ماده 200 متر مدال طلا و 100 متر مدال نقره بدست آورد.

همچنین تیم ملی تنیس روی میز پیوند اعضای با ترکیب بهاره بیگی و بابک فتاحی به مقام قهرمانی رسیدند و مدال طلا را از آن خود کردند. همچنین صدیقه صفری و کیوان تیشه گران نقره گرفتند.

بولینگ بازان پیوند اعضا نیز با کسب یک مدال طلا توسط مهدی بوند و یک مدال نقره توسط نبی‌‍الله مرزبان به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

در مجموع تیم‌های ملی پیوند اعضای ایران با کسب 13 مدال طلا، 4 نقره و یک برنز به مقام قهرمانی چهارمین دوره بازی‌های پیوند اعضای خاورمیانه دست یافتند و خود را برای مسابقات جهانی در آفریقای جنوبی آماده کردند.

در این دوره از رقابت‌ها 144 ورزشکار از 11 کشور حضور داشتند.

محمدرضا فیاض، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی، طی دیداری این قهرمانی را به مسئولان و اعضای تیم ملی تبریک گفت.